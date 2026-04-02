FIFA solicită 10.990 de dolari pentru cel mai scump bilet de la finala Campionatului Mondial din vară, turneu organizat în SUA, Canada și Mexic.

Sumă-record pentru un bilet la CM 2026

Suma respectivă este cea mai mare solicitată vreodată pentru un bilet la un meci de fotbal, după cum informează BBC.

Inițial, în dosarul lor de candidatură pentru Cupa Mondială, organizatoarele SUA, Canada și Mexic au susținut că biletele pentru finală vor costa maximum 1.550 de dolari (aproape 1.000 de euro).

Ulterior, când primul lot de bilete a fost pus în vânzare în decembrie, cel mai scump tichet de acces a fost ajuns la 8.680 de dolari.

Biletele pentru finala Cupei Mondiale din Qatar au costat echivalentul a 1.604 dolari pentru locul cel mai scump.

Metodologia FIFA pentru stabilirea prețurilor

Stabilirea costului real al biletelor pentru turneul din această vară este dificilă, deoarece FIFA nu și-a publicat niciodată structurile de prețuri.

De asemenea, FIFA folosește o versiune de prețuri dinamice, prin care sumele se modifică în funcție de cererea de pe piață.

Prețurile biletelor de la Campionatul Mondial

În momentul de față, pentru finala Campionatului Mondial, pe lângă biletul de 10.990 de dolari de primă categorie mai există următoarele prețuri: 5.575 de dolari pentru categoria a doua și 4.185 de dolari pentru categoria a treia.

De asemenea, legat de alte jocuri, potrivit BBC, prețurile variază între 140 de dolari și 2.985. În medie, conform sursei citate, un bilet costă 358 de dolari.

Campionatul Mondial de Fotbal se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, data la care va avea loc finala pe MetLife Stadium din New York.