Strategia României lui Hagi s-a divedit falimentară

O parte a fanilor naționalei, a oamenilor de fotbal, a oficialilor federali și a jurnaliștilor români par să nu mai aibă încredere în faptul că Gică Hagi poate aduce un plus pe banca echipei naționale. "Tricolorii" ocupă ultimul loc în Grupa B4, după înfrângeri pe linie cu Suedia (1-2, 0-1), Bosnia și Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6), iar perspectivele în privința calificării la Euro 2028 par sumbre.

Însă jocul tern al echipei noastre, selecția contestată, plafonarea jucătorilor și dezorganizarea cronică nu par probleme cu care se confruntă doar România. Alte câteva naționale, unele cu un pedigriu cel puțin la fel de bun ca al Echipei Naționale, și câțiva antrenori cu nume așteaptă cu sudoare rece pe șira spinării ultimele meciuri din grupele Nations League 2026-2027.

Alte naționale aflate în suferință și alți selecționeri care sunt în pericol de demitere

Turcia - Naționala turcă ocupă ultimul loc în Grupa A1 din Nations League, cu zero puncte în patru meciuri. "Ienicerii" au pierdut toate cele patru partide, cu Franța (0-1), Italia (1-4, 1-3) și Belgia (0-3). Presa turcă cere înlocuirea selecționerului Vincenzo Montella, deși acesta a adus calificarea la Euro 2024 și CM 2026, considerând că tehnicianul și-a atins deja potențialul maxim ca antrenor.

Serbia - Sârbii ocupă ultima poziție în Grupa A2, cu zero puncte acumulate. "Vulturii" au cedat toate duelurile din ultima lună, contra Greciei (1-2), Olandei (1-2, 1-2) și Germaniei (0-2). Antrenorul Veljko Paunovic este aspru criticat de fani și ziariști pentru selecția făcută și pentru tactica aleasă pentru aceste meciuri, contestatarii păstrând resentimente și pentru faptul că acesta a ratat calificarea la CM 2026.

Cehia - O altă națională care a ieșit șifonată din ultimele patru întâlniri este cea a Cehiei, care ocupă ultimul loc Grupa B3. Echipa din Europa Centrală a pierdut confruntările cu Croația (1-2), Anglia (0-2) și Spania (1-3) și va juca astăzi cu Anglia, pe Wembley Stadium din Londra. O parte a opiniei publice și analiștii tv sunt îngrijorați de competența selecționerului Santi Denia, în timp ce o altă parte îl apără spunând că grupa din Nations League este una infernală, mai puternică decât cele întâlnite la Cupa Mondială sau Campionatul European.

Macedonia de Nord - Macedonenii ocupă ultima poziție în Grupa B1, cu zero puncte acumulate în trei meciuri. Enis Bardhi&co. au pierdut întâlnirile cu Elveția (0-3), Slovenia (0-2) și Scoția (0-2), fără să marcheze vreun gol. Selecționerul Goce Sedloski, un fost mare fotbalist al "leilor", cu 100 de selecții și cu echipe precum Hajduk Split, Dinamo Zagreb sau Sheffield Wednesday în CV-ul de jucător, venit după ce câștigase campionatul intern cu Vardar Skopje, își poate juca postul în partida cu Elveția, care se va disputa astăzi, pe Thermoplan Arena din Lucerna.

Georgia - "Cruciații" ocupă ultimul loc în Grupa B2, după ce au pierdut meciurile cu Irlanda de Nord (0-1) și Ungaria (0-1) și au remizat cu Ucraina (0-0) și Irlanda de Nord (0-0). Managerul Ramaz Svanadze este sub presiune în acest moment, considerându-se că are rezultate foarte slabe cu cea mai bună echipă georgiană din istorie, cu Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Giorgi Chakvetadze (Udinese), Irakli Azarovi (Șahtior Donețk), Giorgi Kochorashvili (FC Sevilla) și Georges Mikautadze (Villarreal) în componență. O parte a fanilor cer întoarcerea lui Willy Sagnol sau numirea unui antrenor străin cu nume. La fel ca Gică Hagi, Svanadze a mai avut un scurt mandat anterior pe banca naționalei, în noiembrie 2020, stând pe bancă doar la meciul cu Estonia (0-0).

Israel - Israelienii sunt "lanterna roșie" în Grupa B3, cu doar două puncte acumulate în patru meciuri jucate. Dincolo de tensiunea extrasportivă a fiecărui meci pe care l-a jucat, echipa antrenată de Ran Ben-Shimon a avut evoluții modeste, pierzând partidele cu Austria (1-3) și Irlanda (0-3) și remizând cu Kosovo (0-0) și Irlanda (1-1). Este foarte probabil ca noi eșecuri în cele două meciuri din luna noiembrie să aducă schimbarea selecționerului.

Kazakhstan - Deși investesc masiv în fotbal, iar echipe precum Astana FC și FC Kairat au devenit nume obișnuite ale cupelor europene, naționala din Asia Centrală nu a reușit nicio calificare la un turneu final, după afilierea la UEFA, în 2002. Olandezul John van't Schip, care a preluat funcția de selecționer în acest an, nu pare să fi reușit să aducă un progres. "Șoimii" ocupă ultimul loc în Grupa C3, cu un singur punct în trei meciuri (1-1 cu Insulele Feroe, 1-2 cu Slovacia, 1-2 cu Moldova). Kazahii vor juca astăzi cu Insulele Feroe, pe Astana Arena.

Bulgaria - Vecinii de la sud de Dunăre par să treacă printr-o criză sportivă chiar mai gravă decât cea pe care o traversează "tricolorii" României. "Leii" ocupă ultimul loc în Grupa C4, cu un singur punct acumulat în trei meciuri jucate. Ilia Gruev și colegii săi au pierdut cu Luxemburg (1-2) și Islanda (0-3) și au remizat cu Estonia (0-0), iar astăzi vor înfrunta Islanda, pe Stadionul Hristo Botev din Plovdiv. Federația de la Sofia l-a pus deja pe liber pe Aleksandar Dimitrov, după remiza cu Estonia, iar interimarul Atanas Ribarski (41 de ani) are șanse destul de mici să fie păstrat în funcție.