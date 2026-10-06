România fotbalistică s-a obișnuit cu abordarea superficială, cu vorbe goale rostite la greu și cu fuga de realitate. Nu degeaba se spune că fotbalul e oglinda societății.

În ultimii mulți ani, cu foarte mici excepții, naționala României a mers din eșec în eșec. Cifrele spun totul: avem șapte Mondiale ratate la rând și, din 2000 încoace, am fost la patru Europene, în timp ce am ratat alte trei ediții ale întrecerii continentale.

Chiar dacă înșirăm rezultatele negative, continuăm să evităm aplicarea unei reforme drastice. Pentru că necesită muncă, în detrimentul vorbelor goale. Practic, aplicăm definiția nebuniei: facem lucrurile la fel, superficial, și așteptăm rezultate diferite.

În acest context, încă din aprilie, László Bölöni (73 de ani) a prevăzut că vom ajunge unde suntem acum și cu Gheorghe Hagi pe bancă. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, în exclusivitate, fostul selecționer a subliniat, încă o dată, că perseverăm în greșeli.

Bölöni, în aprilie 2026: „Cerem mereu timp, dar timpul trece...“

La scurt timp după ce naționala și-a trecut în cont încă un rateu, pierzând barajul de calificare pentru CM 2026, Bölöni a comentat înlocuirea regretatului Mircea Lucescu cu Gheorghe Hagi. Și a punctat, pe bună dreptate, că nu omul de pe bancă e principala problemă a naționalei.

„Vine Gică Hagi. Doamne ferește, nu reușește nici el și, brusc, vom constata că Gică Hagi este mult prea nervos, mult prea exigent. Așa facem de fiecare dată. Pițurcă e nu știu ce, ălălalt e tânăr, ălălalt e bătrân și așa mai departe. Nu! Nu așa se face. Muncești, faci ceva! Îți bați capul de pereți și găsești o idee, ceva nou. Ceva cu care poate că surprinzi, din care unii nu vor înțelege nimic, alții vor accepta. Dar, dacă faci tot timpul aceleași lucruri, nu se poate!“, ne-a avertizat Bölöni, acum șase luni.