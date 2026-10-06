România fotbalistică s-a obișnuit cu abordarea superficială, cu vorbe goale rostite la greu și cu fuga de realitate. Nu degeaba se spune că fotbalul e oglinda societății.
În ultimii mulți ani, cu foarte mici excepții, naționala României a mers din eșec în eșec. Cifrele spun totul: avem șapte Mondiale ratate la rând și, din 2000 încoace, am fost la patru Europene, în timp ce am ratat alte trei ediții ale întrecerii continentale.
Chiar dacă înșirăm rezultatele negative, continuăm să evităm aplicarea unei reforme drastice. Pentru că necesită muncă, în detrimentul vorbelor goale. Practic, aplicăm definiția nebuniei: facem lucrurile la fel, superficial, și așteptăm rezultate diferite.
În acest context, încă din aprilie, László Bölöni (73 de ani) a prevăzut că vom ajunge unde suntem acum și cu Gheorghe Hagi pe bancă. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, în exclusivitate, fostul selecționer a subliniat, încă o dată, că perseverăm în greșeli.
Bölöni, în aprilie 2026: „Cerem mereu timp, dar timpul trece...“
La scurt timp după ce naționala și-a trecut în cont încă un rateu, pierzând barajul de calificare pentru CM 2026, Bölöni a comentat înlocuirea regretatului Mircea Lucescu cu Gheorghe Hagi. Și a punctat, pe bună dreptate, că nu omul de pe bancă e principala problemă a naționalei.
„Vine Gică Hagi. Doamne ferește, nu reușește nici el și, brusc, vom constata că Gică Hagi este mult prea nervos, mult prea exigent. Așa facem de fiecare dată. Pițurcă e nu știu ce, ălălalt e tânăr, ălălalt e bătrân și așa mai departe. Nu! Nu așa se face. Muncești, faci ceva! Îți bați capul de pereți și găsești o idee, ceva nou. Ceva cu care poate că surprinzi, din care unii nu vor înțelege nimic, alții vor accepta. Dar, dacă faci tot timpul aceleași lucruri, nu se poate!“, ne-a avertizat Bölöni, acum șase luni.
În continuarea discursului său din aprilie, tehnicianul de 73 de ani a remarcat că toți oamenii din fotbalul românesc cer timp, când ajung în diferite funcții, dar schimbările temeinice lipsesc cu desăvărșire.
„Noi cerem mereu timp. Dar timpul trece. Au trecut nu știu câți ani… Și ce Dumnezeu am făcut?! Iartă-mă, dar nici nu putem să așteptăm să fim tot timpul într-o grupă ușoară. Nu putem să așteptăm tot timpul să avem bulan, cum se spune. Nu putem să așteptăm tot timpul să jucăm meciurile din deplasare pe terenuri neutre. Reușitele nu-ți pică din cer tot timpul!“, a continuat Bölöni.
Acesta a avut un mesaj pentru conducătorii fotbalului românesc. Unul de care, firește, Burleanu și compania n-au ținut cont. Ca de obicei!
„Când ești la nevoie, când ești în apă și nu știi să înoți, te agăți și de un pai! Te folosești de toate mijloacele posibile și imposibile! Dar noi nu suntem capabili de așa ceva. Asta e părerea mea. Noi trebuie să facem ceva pentru a întări baza echipei naționale, baza de selecție. Repet: trebuie să facem altceva, comparativ cu ce am făcut până acum. Poate că nu toate variantele încercate ne vor oferi rezultate bune. Dar, dacă nu fac nimic, sigur nu o să am niciun răspuns. Fără să schimbi strategia, vei merge din eșec în eșec“, a adăugat Bölöni.
Lui Bölöni i s-a cerut locul 1 în grupa de Nations League
Astăzi, la șase luni distanță, campania din Nations League confirmă, din păcate, toate spusele fostului selecționer. De remarcat că, în ianuarie 2022, când a venit la București pentru negocieri cu FRF, Burleanu și Stoichiță i-au cerut lui Bölöni locul 1 în grupa de Nations League. Cum Loți a refuzat să garanteze așa ceva, varianta revenirii sale la națională a picat. În locul său a fost numit Edward Iordănescu. Aceasta a promis locul 1 în grupa de Nations League, dar a terminat pe locul 4 din 4. Ulterior, a „reparat“ acest eșec, ducând naționala la Euro 2024 după o campanie încheiată pe locul 1 în grupă, fără înfrângere.