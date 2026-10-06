Selecționata lui Gheorghe Hagi e acum la patru înfrângeri consecutive în urna valorică ”B” din Nations League. După 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, prima reprezentativă a pierdut și returul cu suedezii, scor 0-1, de pe Arena Națională din Capitală.

Gică Hagi, întrebat frontal după România - Suedia: ”Continuați la națională?”

După meci, Gheorghe Hagi a fost întrebat dacă va continua alături de băieții de la națională, dar a evitat un răspuns concret și s-a limitat să comenteze doar despre aspectele legate de confruntarea cu Suedia.

”Suntem la cald. Înfrângeri care dor, care mă dor. Să zicem că astăzi a fost un meci în care a contat susţinerea suporterilor. Am ieşit la joc, am făcut lucruri bune, dar înfrângerea e înfrângere şi doare. În acest proces cu ei, credeam că puteam face mult mai mult. Acum am văzut că drumul e mult mai greu, trebuie muncă multă, să muncim cum trebuie, ca trebuie să meargă mai sus, să câştigăm. Suntem la echipa naţională şi trebuie să câştigi.

Nu e un nou stil. Încet încet, acesta a fost şi obiectivul care a fost în vară. Sunt un manager nou care a venit la echipă, lumea mă cunoaşte, mulţi dintr ei nu erau cu mine. Cred că ne-am cunoscut bine în aceste zile şi uşor-uşor o să vedem ce vom face. România cred că a câştigat doi fundaşi centrali foarte buni. Şi Eissat e bine, dar doi fundaşi centrali care pot face oricând o copie foarte bună pe viitor.

Fără fani, s-a văzut la meciul cu Bosnia, nu existăm, sunt foarte importanţi. Ne pare rău că nu le-am adus victoria şi e clar că simţim acest lucru, dar le mulţumim că au venit, că sunt lângă echipă şi cred că întotdeauna vor fi pentru că au fost şi în Germania şi de atunci publicul e numărul 1.

(n.r. Spuneaţi de acest nou drum al echipei naţionale. Îl veţi continua alături de băieţi?) Suntem la meci, vorbim de meci. De ce să vorbim de alte lucruri? De mâine încolo avem timp”, a spus Hagi, potrivit as.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.