Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial

Turcia, echipa care a învins România (1-0) în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, era văzută de mulți specialiști drept naționala care poate fi surpriza plăcută a turneului final din SUA, Canada și Mexic. Parcursul naționalei lui Vincenzo Montella a fost însă unul dezamăgitor, eșecurile cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1) făcând imposibilă calificarea în fazele eliminatorii.

Vincenzo Montella nu va fi demis de la naționala Turciei

În ciuda numeroaselor critici primite de Vincenzo Montella, selecționerul Turciei nu va fi demis. Anunțul ferm a fost făcut chiar de Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației Turce de Fotbal.

"Suntem alături de selecționer și de jucători. Aici nu este un club. Dacă vă uitați la cluburi, eșecurile apar tocmai din cauza lipsei de continuitate.

Nu poți să dai afară antrenorul și să instalezi altul. Nu poți să dai afară președintele și să numești altul. Din acest motiv suntem alături de jucătorii noștri. Nu i-am putem înlocui niciodată pe cei care au realizat această călătorie. Tot acești oameni ne vor ajuta să avem din nou parte de succes", a spus Haciosmanoglu, citat de Kicker.

Următorul obiectiv al lui Vincenzo Montella va fi astfel calificarea la EURO 2028, turneu final care se va disputa chiar în anul în care îi expiră contractul la naționala Turciei.

Turcia s-a aflat la prima participare la Cupa Mondială după o pauză de 24 de ani. Naționala lui Arda Guler și Hakan Calhanoglu va înfrunta Statele Unite ale Americii, vineri, de la ora 5:00, însă niciun rezultat nu îi poate ajuta pe turci să scape de ultimul loc în grupa D.

Montella, fost antrenor la Roma, Fiorentina, Milan sau Sevilla, a preluat naționala Turciei în septembrie 2023. Italianul a participat până acum la două turnee finale: EURO 2024 (eliminare în sferturi) și CM 2026 (eliminare în grupe).