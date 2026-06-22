Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial

Turcii n-au stat pe gânduri: decizia anunțată la vârf în cazul lui Montella, după marea dezamăgire de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Turcia este deja eliminată de la Cupa Mondială, după ce a pierdut primele două meciuri din faza grupelor.

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Vincenzo MontellaTurciaIbrahim Haciosmanoglu
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Turcia, echipa care a învins România (1-0) în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, era văzută de mulți specialiști drept naționala care poate fi surpriza plăcută a turneului final din SUA, Canada și Mexic. Parcursul naționalei lui Vincenzo Montella a fost însă unul dezamăgitor, eșecurile cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1) făcând imposibilă calificarea în fazele eliminatorii.

Vincenzo Montella nu va fi demis de la naționala Turciei

În ciuda numeroaselor critici primite de Vincenzo Montella, selecționerul Turciei nu va fi demis. Anunțul ferm a fost făcut chiar de Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației Turce de Fotbal.

"Suntem alături de selecționer și de jucători. Aici nu este un club. Dacă vă uitați la cluburi, eșecurile apar tocmai din cauza lipsei de continuitate.

Nu poți să dai afară antrenorul și să instalezi altul. Nu poți să dai afară președintele și să numești altul. Din acest motiv suntem alături de jucătorii noștri. Nu i-am putem înlocui niciodată pe cei care au realizat această călătorie. Tot acești oameni ne vor ajuta să avem din nou parte de succes", a spus Haciosmanoglu, citat de Kicker.

Următorul obiectiv al lui Vincenzo Montella va fi astfel calificarea la EURO 2028, turneu final care se va disputa chiar în anul în care îi expiră contractul la naționala Turciei.

Turcia s-a aflat la prima participare la Cupa Mondială după o pauză de 24 de ani. Naționala lui Arda Guler și Hakan Calhanoglu va înfrunta Statele Unite ale Americii, vineri, de la ora 5:00, însă niciun rezultat nu îi poate ajuta pe turci să scape de ultimul loc în grupa D.

Montella, fost antrenor la Roma, Fiorentina, Milan sau Sevilla, a preluat naționala Turciei în septembrie 2023. Italianul a participat până acum la două turnee finale: EURO 2024 (eliminare în sferturi) și CM 2026 (eliminare în grupe).

Vincenzo Montella a dat vina pe destin după eliminarea Turciei

Cu Australia, turcii au avut 30 de șuturi în total, dintre care opt pe poartă, iar cu Paraguay, 32 de șuturi, dintre care cinci au fost pe spațiul porții. Vincenzo Montella, căruia suporterii i-au cerut demisia după cele două meciuri de la Mondial, a dat vina pe soartă la capătul celor 90 de minute cu Paraguay.

”Îmi pare foarte rău. În numele națiunii noastre, au existat așteptări mari. Și noi aveam așteptări foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre. Știu foarte bine cât de mult au muncit jucătorii noștri. În mod normal, se întâmplă o dată la 50 de meciuri să iasă așa ceva.

În două meciuri sunt 65 de șuturi, nici nu vreau să mai vorbesc despre posesia mingii. Destinul nu a fost de partea noastră. Le-am spus jucătorilor: 'ați dat totul'. Eu nu spun 'acesta ar fi putut face mai mult, acesta ar fi putut face mai bine'.

Eu mă uit mereu la ambiția fotbalistului. Toți au luptat incredibil. A existat o dorință incredibilă. În procesul de lucru continuu, toată lumea a muncit, toată lumea a depus eforturi mari, dar din păcate nu a fost suficient”, a spus Montella, potrivit fanatik.com.tr.

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