"Lupii" au bifat astfel dubla împotriva "câinilor" în acest campionat. Petrolul a câștigat și meciul din tur, cu același scor.

Ce au spus Martins și Papp după Dinamo - Petrolul 0-1

Veteranul Paul Papp a rămas "interzis" când a văzut că fanii lui Dinamo au încercat să strice monitorul VAR:

"Un meci greu, pe care l-am gestionat extraordinar. I-am surprins din punct de vedere tactic de multe ori. Noi știam cum joacă Dinamo, stafful tehnic și-a făcut treaba extraordinar.

N-am mai trăit niciodată așa ceva. I-am spus arbitrului de la centru că nu se poate așa ceva. Bine, nici el nu are nicio vină. Cum să vină galeria lui Dinamo și să fure ștecherul? Așa ceva n-am întâlnit. I-am spus arbitrului: 'Băi, nu se poate așa ceva. Suntem în lumea a treia? E totuși 2026'.

El trebuie să suspende meciul dacă nu are ce să facă. Nu știu regulamentul, dar asta e logica. Nu știu cu cine a vorbit arbitrul la telefon. Bine că s-a rezolvat, am acumulat încă trei puncte", a declarat Paul Papp, la finalul meciului.

Și atacantul Rodrigo Martins a recunoscut că nu a mai trăit așa ceva:

"Cu siguranță, mulți oameni s-au îndoit de noi. Trebuie să ținem capul jos, să muncim, să nu fim aroganți. Am tratat foarte bine meciul. Lucrurile sunt mai simple cu acest grup. Urmează un nou meci, trebuie să ne concentrăm în continuare.

Eu eram convins că trebuie acordat penalty, eram sigur că a fost fault. Au verificat dacă e ofsaid, dacă nu e. Fanii lor au încurcat puțin lucrurile acolo (n.r râde), dar așa e la fotbal. Cred că a fost o atmosferă plăcută pentru toată lumea azi, pentru toți cei care au fost pe stadion. Eu sunt foarte fericit pentru acest succes.

Ne-am bucurat de acest meci, acesta a fost mesajul antrenorului înainte să intrăm. Cu siguranță este o victorie colectivă, am obosit foarte tare azi", a declarat Rodrigo Martins, după victoria cu Dinamo.