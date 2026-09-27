GALERIE FOTO Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii

Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii Nations League
SPORT.RO
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Partida dintre Israel și Irlanda a fost una extrem de tensionată.

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IrlandaIsraelNations League
Din articol

Totul a început înaintea partidei, când irlandezii au anunțat că refuză să joace meciul ca semn de protest împotriva acțiunilor militare întreprinse de Israel pe teritoriile Palestinei.

Gestul irlandezilor în momentul intonării imnului Israelului

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În cele din urmă, meciul de la Debrecen s-a disputat, deoarece un singur jucător irlandez a refuzat oficial să ia parte la joc. Au fost și alți jucători care s-au opus, însă majoritatea a acceptat să dispute meciul pentru a nu pierde la masa verde.

Irlanda a făcut KO reprezentativa din Israel în prima repriză a înfruntării. Parrott a deschis scorul în minutul 13, iar trei minute mai târziu, Idah a dublat avantajul irlandezului. 

Scorul final a fost stabilit în minutul 25, când Jack Moylan a marcat și el în poarta lui Peretz.

În momentul intonării imnurilor naționale, a avut loc un moment uluitor, iar gestul irlandezilor a făcut înconjurul lumii. În timp ce pe stadionul din Debrecen răsuna imnul Israelului, întreaga echipă a Irlandei a plecat capul, în semn de protest. Mai mult, jucătorii irlandezi au refuzat să dea mâna cu cei israelieni.

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