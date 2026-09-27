Totul a început înaintea partidei, când irlandezii au anunțat că refuză să joace meciul ca semn de protest împotriva acțiunilor militare întreprinse de Israel pe teritoriile Palestinei.

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În cele din urmă, meciul de la Debrecen s-a disputat, deoarece un singur jucător irlandez a refuzat oficial să ia parte la joc. Au fost și alți jucători care s-au opus, însă majoritatea a acceptat să dispute meciul pentru a nu pierde la masa verde.

Irlanda a făcut KO reprezentativa din Israel în prima repriză a înfruntării. Parrott a deschis scorul în minutul 13, iar trei minute mai târziu, Idah a dublat avantajul irlandezului.

Scorul final a fost stabilit în minutul 25, când Jack Moylan a marcat și el în poarta lui Peretz.

În momentul intonării imnurilor naționale, a avut loc un moment uluitor, iar gestul irlandezilor a făcut înconjurul lumii. În timp ce pe stadionul din Debrecen răsuna imnul Israelului, întreaga echipă a Irlandei a plecat capul, în semn de protest. Mai mult, jucătorii irlandezi au refuzat să dea mâna cu cei israelieni.