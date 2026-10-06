România a pierdut și la Stockholm, scor 1-2, cu Suedia, și la București, în a patra rundă din urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost semnat de Viktor Gyokeres în minutul 13 al confruntării de pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.

Gică Hagi, exploziv la conferință: ”Dur, foarte dur! / Gata, din noiembrie asta o să se întâmple”

După meci, Gheorghe Hagi, selecționerul României, a explicat că în această acțiune din septembrie-octombrie a cunoscut jucătorii mai bine, care, la rândul lor, au înțeles și ei ce își dorește noul selecțioenr.

Totodată, Hagi a ținut să puncteze și faptul că de la următoarea acțiune se va baza mai mult pe calitate, în loc de cantitate. Asta înseamnă că pentru următoarele meciuri din Nations League nu vor mai exista atât de multe convocări.

”Echipa României trebuie să aibă personalitate, să nu-i fie teamă să joace defensiv. Când au stat bine, au luat mingea, au dictat ritmul și intensitatea, cât am putut să o facem. E clar că acest tic-tac trebuie să fie iute și să creștem acest lucru. Jucătorii mă cunosc toți acum, de asta am luat 30 de jucători, să vadă și ei ce gândește Hagi, ce fotbal vrea să joace. Eu îi cunosc mai bine, ei mă cunosc mai mult. Din noiembrie, trebuie să fie calitate, nu cantitate.

Când te cheamă România vii. A mai fost de două ori, dar n-am putut. Am simțit că trebuie să creez ceva. Vreau să le ofer mai multă personalitate, mai multă inițiativă. Mă faceți să vorbesc și am pierdut patru meciuri. E dur, e foarte dur. Lăsați-mă să mă duc să mă odihnesc o zi, două, apoi vom vedea.

Mi-au dat curaj lucrurile din această seară. Sperăm să o facem și în deplasare. Eu nu mă schimb, trebuie să faci lucrurile la fel, atât acasă, și în deplasare. O echipă cu personalitate face asta, așa cum suedezii au făcut-o. Ei au ajuns la un nivel. Noi suntem pe drumul ăsta, avem nevoie de timp”, a spus Hagi la conferința de presă.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.