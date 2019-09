"Nu a venit de la un club mare si sexy din Europa!" Presa americana scrie la superlativ despre Mitrita: reactie imediata dupa hat-trick-ul romanului

Mitrita e vedeta in America.

Romanul a reusit un hat-trick in doar 21 de minute in ultima partida de campionat. New York City FC a castigat meciul cu Atlanta United cu 4-1.

Presa americana a fost practic obligata de evolutia lui Mitrita sa-i acorde acestuia spatii largi. New York Times si ESPN au laudat prestatia romanului din ultima vreme.

"Victoria a fost adusa de Mitrita, care a fost eficient si oportunist. Adus in februarie, nu de la unul dintre cluburile mari si sexy din Europa, ci de la mai putin stralucitoarea Universitatea Craiova, din Liga 1 din Romania, Alexandru Mitrita i-a adus lui New York City FC victoria cu Atlanta United, 4-1. Primele goluri au fost aproape identice. A intrat in centru, de pe stanga, si a sutat cu dreptul, invingandu-l pe portarul Brad Guzan. Golul trei a fost o combinatie de noroc si intuitie. Intr-o liga plina de staruri, Mitrita a dovedit ca munceste mult si are un talent in gasirea spatiilor din defensiva adversa. Sau crearea lor", au scris jurnalistii de la New York Times.

"Seara i-a apartinut atacantului roman Mitrita, care are 12 goluri in primul sezon din MLS. Alexandru Mitrita a reusit un hat-trick in 21 de minute si a ajutat-o pe New York City FC sa-si continue seria de 9 meciuri fara infrangere, dupa 4-1 cu Atlanta United", au notat si cei de la ESPN.

"Alexandru Mitrita este cea mai periculoasa extrema", se arata si pe site-ul oficial la Major League Soccer.