"A dat Mitrita gol?! Pai stai asa!" :)) Ibrahimovic s-a enervat si le-a umplut poarta adversarilor intr-o victorie nebuna: 7-2! VIDEO

LA Galaxy, echipa lui Zlatan Ibrahimovic, a facut scorul campionatului cu Sporting Kansas, 7-2!

LA Galaxy, echipa lui Zlatan Ibrahimovic, a facut scorul Conferintei de Vest a MLS impotriva celor de la Sporting Kansas City. Formatia din LA s-a impus cu 7-2 azi-noapte. Ibrahimovic a marcat un hat-trick si a ajuns la 24 de reusite in 25 de meciuri jucate in actualul sezon.

LA Galaxy a urcat pe locul 5 in Conferinta de Vest, avand insa o distanta mult prea mare in spatele celor de la Los Angeles FC. 19 puncte le despart pe cele doua rivale.

LA Galaxy 7-2 Sporting KC

LA Galaxy a batut-o cu 7-2 pe Sporting Kansas City. Oaspetii au deschis scorul in minutul 24 prin Gutierrez, dar gazdele au marcat apoi de 7 ori intre minutele 32 si 85. Ibrahimovic a punctat in minutele 32, 51 si 85. Celelalte goluri ale lui LA Galaxy au fost marcate de J. Corona, C. Antuna si S. Lletget (2). Tabela a fost inchisa de acelasi Gutierrez de la Sporting KC in minutul 86.





Clasamentul din MLS