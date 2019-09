VIDEO | Reactia lui Mitrita dupa un MECI COLOSAL: "Am jucat incredibil!" Romanul, al doilea golgheter al echipei

Mitrita a marcat de trei ori in victoria cu 4-1 a celor de la New York City FC in fata lui Atlanta United. Mitrita a ajuns la cota 12 in campionatul nord-american si i-a impresionat deopotriva pe fani si jurnalisti.

La interviurile de la finalul meciului, Mitrita a incercat sa ramana modest si si-a luat coechipierii pentru ca au reusit o partida de exceptie.

"Mai important decat golurile mele e victoria. Am jucat incredibil! Avem o echipa fantastica. Dupa toate astea, da, sunt fericit pentru primul meu hat-trick. Nu ma pot compara cu David Villa, e un jucator de top. Vreau sa imi fac treaba mea si sa ajut echipa", a declarat Mitrita la finalul partidei.

Chiar daca a marcat 12 goluri pana acum pentru New York City FC, Mitrita este al doilea golgheter al echipei. Brazilianul Herber are 15 reusite.

????️ | "More important is the victory on this night. We play amazing. We have an amazing team. And after that, I am happy for my first hat-trick."

