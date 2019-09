Americanii ii fac statuie: "E ca Messi!" Mitrita e ZEU in America: hat-trick de senzatie in 21 de minute | VIDEO FABULOS

Mitrita continua sa faca spectacol in campionatul nord-american.

Romanul e in forma maxima la New York City FC si a reusit o noua reprezentatie de gala in ultima etapa. Romanul a adus practic de unul singur victoria echipei sale in confruntarea de pe teren propriu cu Atlanta United, scor 4-1.

Mitrita a reusit un hat-trick de senzatie in doar 21 de minute (minutele 14, 22 si 34), iar americanii se pregatesc sa ii ridice statuie. Fanii americani il compara deja cu starul Barcelonei: "E ca Leo Messi", s-au grabit suporterii sa posteze pe retelele de socializare imediat dupa golurile romanului.

Evolutia lui Mitrita a fost remarcata si de presa din Statele Unite ale Americii: "Explozie pura, inventivitate si talent. Lasand la o parte sezonul exceptional pe care il face la New York FC, romanul doar prin partida de astazi a facut ca City sa-si amortizeze deja investitia in el", a scris un jurnalist american pe Twitter.