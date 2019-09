FABULOS! Ce a facut Mitrita inainte sa inscrie din nou pentru New York: "Tu ce ai facut in ultimele 24 de ore?" FOTO

Alex Mitrita are America la picioare: a marcat de doua ori in trei zile si s-a si casatorit.

Alex Mitrita a marcat aseara din nou pentru New York City FC, golul victoriei din partida cu San Jose, scor 2-1. In urma cu doua zile, Mitrita inscria superb din lovitura libera in partida cu Toronto, scor 1-1. In mod incredibil, intre cele doua partide, Mitrita a avut timp sa si se casatoreasca cu iubita sa, Alesia. Cei doi sunt impreuna de mai mult timp, iar Alesia i-a spus DA la cerere imediat dupa transferul in SUA.

"Alt pas important impreuna! De astazi se va numi Alesia Mitrita!", a postat Mitrita pe Instagram inainte de partida cu San Jose.

Sora lui Alex Mitrita a postat un mesaj pe contul de Facebook dupa ce a aflat ca fratele ei s-a insurat in SUA.

“Familie, noi ne-am casatorit!” ❤️❤️❤️Uite asa iti dai seama ca nu esti singura nebuna a familiei. Uite asa iti dai seama ca “cel mic” a mai facut un pas in viata alaturi de cea pe care o iubesc nespus de mult si pe care, in mod oficial, o pot numi sora. Bun venit in familie, Alesia Mitrita. ????????????????????Casa de piatra si binecuvantati sa fiti! Va iubesc din tot sufletul meu!❤️❤️❤️", a scris Andreea Mitrita.

"A dat gol si s-a insurat. Tu ce ai facut in ultimele 24 de ore?", a mai scris Andreea dupa reusita fratelui ei. Mitrita a inscris pe 12 si pe 14 septembrie pentru New York.

Alex Mitrita are 10 goluri marcate in acest sezon pentru New York City FC, noua in campionat si unul in Cupa. New York City FC e prima in conferinta de Est din SUA.