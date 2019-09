GOOOOL ALEX MITRITA! Al 10-lea gol al sezonului pentru New York City FC. VIDEO

Alex Mitrita e in forma maxima!

Alex Mitrita cucereste America! Fostul jucator al Craiovei a marcat pentru 2-1 in partida cu San Jose Earthquakes, in minutul 43, cu un sut din prima din careu. Mitrita a ajuns la a zecea reusita din acest sezon pentru New York City FC.

Alex Mitrita nu a fost convocat la nationala cu Spania si Malta din cauza fusului orar. "O sa vina cand o sa aiba 5 zile la dispozitie pentru acomodare", a anuntat selectionerul Cosmin Contra.

Mitrita are 9 goluri marcate in campionat si o reusita in Cupa.