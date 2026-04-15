Potrivit mai multor surse, gruparea FC Cincinnati monitorizează cu atenție situația starului sud-american. Revenit la Santos în luna ianuarie a anului 2025, fotbalistul a arătat o formă sportivă bună. În cele 38 de apariții bifate de la întoarcerea în Brazilia, el a reușit să înscrie 15 goluri și a oferit șapte pase decisive.

Actualul angajament al starului brazilian expiră în luna decembrie a acestui an. Astfel, semnele de întrebare privind continuarea sa la clubul formator rămân numeroase.

Tensiuni cu publicul și reacția brazilianului

Egalul înregistrat de Santos în compania formației Recoleta (1-1) a adus și un episod tensionat. Pe stadionul Vila Belmiro, Neymar a avut o reacție nervoasă la adresa unui suporter care i-a adresat injurii. La finalul confruntării, jucătorul a ținut să sublinieze că acceptă fără probleme criticile privind randamentul său sportiv, dar respinge ferm atacurile la persoană.

Referitor la speculațiile cu privire la o iminentă plecare în campionatul nord-american, fotbalistul a oferit pe scurt o reacție. „Sincer, nu știu. Am contract cu Santos până la finalul anului și intenționez să îl respect”, a spus Neymar.