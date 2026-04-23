Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”

Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României

Miercuri noapte, într-o nebunie de meci New York City FC - FC Cincinnati 4-4, tânărul fundaș central româno-american Andrei Chirilă (17 ani) a înscris primul său gol în MLS, la al doilea meci al sezonului jucat în competiție.

În minutul 90+2 încă era 4-2 pentru gazde, dar golul lui Chirilă și penalty-ul fructificat de Evander (90+5) au adus un punct pentru FC Cincinnati.

”Cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”

”Fundașul de 17 ani Andrei Chirilă a înscris primul său gol din carieră (n.r. - în MLS, pentru că Andrei a mai înscris și în MLS Next Pro) în al doilea minut din prelungiri înainte ca Evander să devină cel mai bun marcator brazilian din istoria MLS după penalty-ul din al cincilea minut al prelungirilor.

La 17 ani și 251 de zile, Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”, a notat site-ul oficial al lui FC Cincinnati.

Iar pagina OPSM Soccer a notat execuția ”cu stil” de la golul lui Andrei, ”o bombă din afara careului”.