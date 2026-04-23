FOTO ȘI VIDEO La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Fundașul central joacă la FC Cincinnati alături de fratele mai mare Ștefan.
Miercuri noapte, într-o nebunie de meci New York City FC - FC Cincinnati 4-4, tânărul fundaș central româno-american Andrei Chirilă (17 ani) a înscris primul său gol în MLS, la al doilea meci al sezonului jucat în competiție.
În minutul 90+2 încă era 4-2 pentru gazde, dar golul lui Chirilă și penalty-ul fructificat de Evander (90+5) au adus un punct pentru FC Cincinnati.
”Cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”
”Fundașul de 17 ani Andrei Chirilă a înscris primul său gol din carieră (n.r. - în MLS, pentru că Andrei a mai înscris și în MLS Next Pro) în al doilea minut din prelungiri înainte ca Evander să devină cel mai bun marcator brazilian din istoria MLS după penalty-ul din al cincilea minut al prelungirilor.
La 17 ani și 251 de zile, Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”, a notat site-ul oficial al lui FC Cincinnati.
Iar pagina OPSM Soccer a notat execuția ”cu stil” de la golul lui Andrei, ”o bombă din afara careului”.
MLS, plin de puști români care evoluează pentru naționalele SUA
Andrei Chirilă și fratele său mai mare Ștefan Chirilă (19 ani), care joacă pe postul de atacant, au fost prezentați în exclusivitate de Sport.ro.
Ambii dețin dublă cetățenie, română și americană, iar luna trecută Andrei a fost convocat la naționala Under 18 a SUA, pentru care a fost integralist în amicalul 1-1 cu Portugalia.
Cei doi sunt coechipieri la FC Cincinnati, iar tatăl Ștefan Chirilă declara luna trecută pentru Sport.ro:
”Este un sentiment special, fără nicio îndoială, să îi vedem pe amândoi că joacă la acest nivel! Ne bucurăm pentru parcursul lor, dar în același timp să nu uităm că sunt la început de carieră și că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, adică să ne concentrăm pe dezvoltarea lor pe termen lung”.
În afară de frații Chirilă, Sport.ro l-a prezentat în exclusivitate și pe un alt tânăr jucător româno-american care joacă titular la 17 ani în MLS - mijlocașul central Luca Moisă de la Real Salt Lake, un obișnuit al convocărilor la naționalele ”Under” ale SUA.
Foto: FC Cincinnati
