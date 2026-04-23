La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! "Bombă cu stil" pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Fundașul central joacă la FC Cincinnati alături de fratele mai mare Ștefan.

Miercuri noapte, într-o nebunie de meci New York City FC - FC Cincinnati 4-4, tânărul fundaș central româno-american Andrei Chirilă (17 ani) a înscris primul său gol în MLS, la al doilea meci al sezonului jucat în competiție.

În minutul 90+2 încă era 4-2 pentru gazde, dar golul lui Chirilă și penalty-ul fructificat de Evander (90+5) au adus un punct pentru FC Cincinnati.

”Cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”

”Fundașul de 17 ani Andrei Chirilă a înscris primul său gol din carieră (n.r. - în MLS, pentru că Andrei a mai înscris și în MLS Next Pro) în al doilea minut din prelungiri înainte ca Evander să devină cel mai bun marcator brazilian din istoria MLS după penalty-ul din al cincilea minut al prelungirilor.

La 17 ani și 251 de zile, Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în MLS”, a notat site-ul oficial al lui FC Cincinnati.

Iar pagina OPSM Soccer a notat execuția ”cu stil” de la golul lui Andrei, ”o bombă din afara careului”.

MLS, plin de puști români care evoluează pentru naționalele SUA

Andrei Chirilă și fratele său mai mare Ștefan Chirilă (19 ani), care joacă pe postul de atacant, au fost prezentați în exclusivitate de Sport.ro.

Ambii dețin dublă cetățenie, română și americană, iar luna trecută Andrei a fost convocat la naționala Under 18 a SUA, pentru care a fost integralist în amicalul 1-1 cu Portugalia.

Cei doi sunt coechipieri la FC Cincinnati, iar tatăl Ștefan Chirilă declara luna trecută pentru Sport.ro:

”Este un sentiment special, fără nicio îndoială, să îi vedem pe amândoi că joacă la acest nivel! Ne bucurăm pentru parcursul lor, dar în același timp să nu uităm că sunt la început de carieră și că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, adică să ne concentrăm pe dezvoltarea lor pe termen lung”.

În afară de frații Chirilă, Sport.ro l-a prezentat în exclusivitate și pe un alt tânăr jucător româno-american care joacă titular la 17 ani în MLS - mijlocașul central Luca Moisă de la Real Salt Lake, un obișnuit al convocărilor la naționalele ”Under” ale SUA.

Foto: FC Cincinnati

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Încă un fotbalist român a debutat pentru Austria: ”Perle à la Beckham”! Titular și număr 10 la primul său meci internațional
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Neymar, destinație surpriză. Ce a spus brazilianul despre plecarea de la Santos după scandalul cu fanii
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

