Destinație surpriză pentru Neymar Jr! Au început negocierile

Neymar ar putea da o nouă lovitură de imagine în carieră. 

Starul brazilian, aflat în prezent la Santos FC, este dorit în Major League Soccer, iar negocierile au început deja.

FC Cincinnati a intrat pe fir

Potrivit celor de la The Athletic, oficialii lui FC Cincinnati au demarat discuții preliminare cu anturajul lui Neymar. 

Clubul american vrea să afle dacă jucătorul este interesat de o mutare în MLS și ce condiții ar avea pentru un eventual transfer.

Americanii sunt gata să investească serios pentru a construi o echipă capabilă să câștige titlul. Neymar este principala țintă, atât pentru impactul din teren, cât și pentru cel mediatic.

Oficialii clubului consideră că forța financiară și infrastructura modernă pot reprezenta argumente solide pentru a-l convinge pe brazilian.

Decizia îi aparține lui Neymar

Deocamdată, negocierile sunt într-o fază incipientă. Neymar mai are contract cu Santos până la finalul anului 2026, iar viitorul său rămâne incert.

După o revenire marcată de accidentări, brazilianul a avut totuși un start promițător de sezon, cu trei goluri și două pase decisive în primele meciuri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Campion al României cu Lucescu pe bancă, Bogdan Andone și-a deschis inima: „A făcut o întreagă revoluție”
Cine a fost mai bun? Notele primite de Andrei Rațiu și Răzvan Marin după Rayo Vallecano - AEK Atena
Thierry Henry, fără menajamente despre Istvan Kovacs! Ce a spus după controversele din Barcelona - Atletico Madrid
Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0: Rațiu l-a învins pe Marin! Rezultatele serii din sferturile Conference League
Seară de uitat pentru Ionuț Radu în sferturile Europa League! Cât s-a termiant Freiburg - Celta Vigo + toate rezultatele serii
Presa internațională salută decizia luată în România după decesul lui Mircea Lucescu: "Un adevărat gest de clasă"
Valentin Mihăilă, integralist în Rizespor - Samsunspor 4-1! Nota românului
Cine a fost antrenorul preferat al lui Mircea Lucescu. Tehnicianul este cu 25 de ani mai tânăr
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”

Hansi Flick l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după Barcelona - Atletico 0-2: ”Nu-mi vine să cred!”

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

Presa internațională salută decizia luată în România după decesul lui Mircea Lucescu: "Un adevărat gest de clasă"
Căpitanul lui Șahtior, dărâmat la minutul de reculegere! Cum a fost surprins Mykola Matvienko, liderul debutat de Mircea Lucescu
Seară de uitat pentru Ionuț Radu în sferturile Europa League! Cât s-a termiant Freiburg - Celta Vigo + toate rezultatele serii
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă vineri. 15.000 de oameni au fost alături de regretatul antrenor
Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0: Rațiu l-a învins pe Marin! Rezultatele serii din sferturile Conference League
Întrebat despre cei mai buni coechipieri din carieră, Mbappe nu a numit niciun jucător de la Real Madrid!
Neymar și-a decis viitorul! La ce club dorește să joace
Scandal imens între Juventus și Santos. De ce brazilienii amenință cu un proces la FIFA
”Și-a prezentat demisia” rapid! Anunțul mult așteptat despre antrenor a fost făcut de club
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Inter Miami, OUT din play-off-ul MLS! Leo Messi a revenit pe teren, dar echipa a pierdut. Urmează aproape cinci luni de pauză pentru argentinian
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

