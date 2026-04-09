Destinație surpriză pentru Neymar Jr! Au început negocierile

Clubul american vrea să afle dacă jucătorul este interesat de o mutare în MLS și ce condiții ar avea pentru un eventual transfer.

Potrivit celor de la The Athletic , oficialii lui FC Cincinnati au demarat discuții preliminare cu anturajul lui Neymar.

Starul brazilian, aflat în prezent la Santos FC, este dorit în Major League Soccer, iar negocierile au început deja.

Americanii sunt gata să investească serios pentru a construi o echipă capabilă să câștige titlul. Neymar este principala țintă, atât pentru impactul din teren, cât și pentru cel mediatic.

Oficialii clubului consideră că forța financiară și infrastructura modernă pot reprezenta argumente solide pentru a-l convinge pe brazilian.

Decizia îi aparține lui Neymar

Deocamdată, negocierile sunt într-o fază incipientă. Neymar mai are contract cu Santos până la finalul anului 2026, iar viitorul său rămâne incert.

După o revenire marcată de accidentări, brazilianul a avut totuși un start promițător de sezon, cu trei goluri și două pase decisive în primele meciuri.