Neymar, la Cupa Mondială cu Brazilia? Mesaj clar al lui Carlo Ancelotti, cu două luni înainte

Absent de la echipa națională inclusiv la partidele amicale de la finalul lunii martie, Neymar și-a exprimat public dezamăgirea. Totuși, Carlo Ancelotti nu exclude ca fostul star de la Barcelona și PSG, acum la Santos, să prindă lista finală pentru Cupa Mondială.

Carlo Ancelotti: "Neymar la Cupa Mondială? Să își îmbunătățească latura fizică"

Într-un interviu acordat pentru France Football, Ancelotti îi transmite lui Neymar să se pună la punct cu pregătirea fizică în săptămânile rămase până la startul turneului final.

"Nu mă deranjează că se vorbește despre situația lui Neymar. E un jucător care a scris istorie pentru fotbalul brazilian. E un mare talent și e normal ca oamenii să creadă că ne poate ajuta la Cupa Mondială. În prezent este evaluat de către Federația Braziliană și de către mine. Mai are două luni la dispoziție pentru a arăta că merită să fie la Cupa Mondială.

Neymar este capabil să revină la sută la sută. Așa cum am mai spus-o, voi convoca doar jucătorii care sunt pregătiți fizic. După accidentarea la genunchi din decembrie, Neymar a revenit cu bine și a început să marcheze. Trebuie să continue în această direcție și să-și îmbunătățească latura fizică. E pe drumul cel bun", a spus Carlo Ancelotti, într-un interviu pentru France Football.

La finalul anului trecut, Neymar s-a operat la genunchi, însă a revenit rapid pe teren, din februarie. În 2026, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei a reușit 3 goluri și 3 pase decisive în 6 meciuri la Santos.