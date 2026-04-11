Neymar, la Cupa Mondială cu Brazilia? Mesaj clar al lui Carlo Ancelotti, cu două luni înainte

Neymar (34 de ani) nu a mai jucat pentru naționala Braziliei de doi ani și jumătate, însă speră că îl va convinge pe ultima sută de metri pe noul selecționer Carlo Ancelotti.

Absent de la echipa națională inclusiv la partidele amicale de la finalul lunii martie, Neymar și-a exprimat public dezamăgirea. Totuși, Carlo Ancelotti nu exclude ca fostul star de la Barcelona și PSG, acum la Santos, să prindă lista finală pentru Cupa Mondială.

Carlo Ancelotti: "Neymar la Cupa Mondială? Să își îmbunătățească latura fizică"

Într-un interviu acordat pentru France Football, Ancelotti îi transmite lui Neymar să se pună la punct cu pregătirea fizică în săptămânile rămase până la startul turneului final.

"Nu mă deranjează că se vorbește despre situația lui Neymar. E un jucător care a scris istorie pentru fotbalul brazilian. E un mare talent și e normal ca oamenii să creadă că ne poate ajuta la Cupa Mondială. În prezent este evaluat de către Federația Braziliană și de către mine. Mai are două luni la dispoziție pentru a arăta că merită să fie la Cupa Mondială.

Neymar este capabil să revină la sută la sută. Așa cum am mai spus-o, voi convoca doar jucătorii care sunt pregătiți fizic. După accidentarea la genunchi din decembrie, Neymar a revenit cu bine și a început să marcheze. Trebuie să continue în această direcție și să-și îmbunătățească latura fizică. E pe drumul cel bun", a spus Carlo Ancelotti, într-un interviu pentru France Football.

La finalul anului trecut, Neymar s-a operat la genunchi, însă a revenit rapid pe teren, din februarie. În 2026, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei a reușit 3 goluri și 3 pase decisive în 6 meciuri la Santos.

Carlo Ancelotti: "GOAT dacă câștig Cupa Mondială? Chiar nu îmi pasă"

În cadrul aceluiași interviu, lui Ancelotti i s-a transmis că ar deveni poate cel mai bun antrenor din istoria fotbalului în cazul în care și-ar trece în palmares și Cupa Mondială alături de naționala Braziliei. Italianul spune însă că nu este interesat de astfel de ierarhii.

"Nu e obiectivul meu să fiu considerat GOAT (n.r - Greatest Of All Time). Singurul meu obiectiv este să ajut Brazilia să câștige Cupa Mondială din acest an. Este pentru prima dată când lucrez pentru o echipă națională și e pentru prima dată în istorie când Brazilia numește un selecționer străin, deci responsabilitatea este una enormă. În rest, nu mă interesează să devin numărul 1. Chiar nu îmi pasă", a mai spus Ancelotti.

Carlo Ancelotti, numit vara trecută la naționala Braziliei, după plecarea de la Real Madrid, a confirmat, de asemenea, că este pe cale să își prelungească înțelegerea cu Seleçao până în 2030.

La Cupa Mondială, care se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, Brazilia a fost repartizată în grupa C, unde va înfrunta Maroc, Haiti și Scoția.

