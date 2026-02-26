FOTO ȘI VIDEO Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste

Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste Liga Campionilor
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cei doi tineri fotbaliști româno-americani au fost prezentați în exclusivitate de Sport.ro.

Frații Andrei (17 ani) și Ștefan Chirilă (19 ani), fotbaliști româno-americani prezentați în exclusivitate de Sport.ro, au fost protagoniști în dubla câștigată cu 13-0 la general de FC Cincinnati în șaisprezecimile CONCACAF Champions Cup (Champions League din America de Nord și Centrală), după 4-0 în deplasare și 9-0 acasă cu O&M Fútbol Club din Republica Dominicană.

Andrei Chirilă și Ștefan Chirilă, excelenți la FC Cincinnati

Andrei, fundaș central convocat luna trecută la naționala Under 18 a SUA, a fost integralist la FC Cincinnati în ambele manșe, fiind notat de Sofascore cu 8.0 în tur și cu 7.8 în retur.

Cu acest prilej, Andrei a debutat oficial la prima echipă a clubului din MLS.

Ștefan, atacant, a jucat doar în meciul retur, în care a intrat la pauză și a stabilit scorul final în minutul 86, cu primul său gol marcat pentru FC Cincinnati, după un șut frumos din interiorul careului.

”Lajhar l-a găsit rapid pe Ștefan Chirilă, care a driblat în careu. Jucătorul provenit de la academie și-a folosit stângul și a trimis balonul la vinclu, peste un goalkeeper înghețat”, a notat site-ul oficial al lui FC Cincinnati.

Sofascore l-a notat pe Ștefan cu 7.3, în timp ce Flashscore i-a dat nota 7.8 atacantului care are selecții atât la naționala României (Under 18 și Under 19), cât și la cea din SUA (Under 18).

”Ne creștem copiii românește în America”, ne-a spus tatăl Sorin Chirilă, fost fotbalist la Botoșani și Arad

Anul trecut, după transferurile de la Philadelphia Union la FC Cincinnati, Sport.ro l-a contactat pe tatăl celor doi, Sorin Chirilă, fost fotbalist în România la Botoșani și Arad.

”Ștefan este foarte încrezător, are un caracter frumos, s-a integrat foarte bine și a fost primit excelent de veteranii de la Cincinnati și de antrenori.

Joacă atacant central, cel mai confortabil se simte atunci când mai are un atacant lângă el, poate juca și 9 fals, pentru că îi place nu doar să șuteze, ci și să paseze.

Cel mic e de fapt cel mare, pentru că Andrei are deja 1,90 metri înălțime la 16 ani. Nici cu el lucrurile nu mergeau tocmai bine la Philadelphia, așa că a plecat după Ștefan aici. 

Andrei este fundaș central de picior stâng, a fost în cantonament acum, în pre-sezon, cu prima echipă a lui Cincinnati, a și dat un gol în amicale, pentru început va juca în MLS Next Pro”, i-a descris Chirilă senior pe cei doi băieți ai săi în dialogul cu Sport.ro.

”Disputați” în acest moment de federațiile din SUA și România, Ștefan și Andrei au fost crescuți ”românește în America”, ne-a mai spus tatăl:

”Ei sunt obișnuiți cu stilul de viață românesc, lui Ștefan chiar i-a plăcut mult atunci când a fost convocat la naționala noastră. Noi, ca familie, trăim și ne creștem copiii românește în America”.

Foto: Alex Scout, FC Cincinnati

