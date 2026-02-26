„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă

Frații Andrei (17 ani) și Ștefan Chirilă (19 ani), fotbaliști româno-americani prezentați în exclusivitate de Sport.ro, au fost protagoniști în dubla câștigată cu 13-0 la general de FC Cincinnati în șaisprezecimile CONCACAF Champions Cup (Champions League din America de Nord și Centrală), după 4-0 în deplasare și 9-0 acasă cu O&M Fútbol Club din Republica Dominicană.

Andrei Chirilă și Ștefan Chirilă, excelenți la FC Cincinnati

Andrei, fundaș central convocat luna trecută la naționala Under 18 a SUA, a fost integralist la FC Cincinnati în ambele manșe, fiind notat de Sofascore cu 8.0 în tur și cu 7.8 în retur.

Cu acest prilej, Andrei a debutat oficial la prima echipă a clubului din MLS.

Ștefan, atacant, a jucat doar în meciul retur, în care a intrat la pauză și a stabilit scorul final în minutul 86, cu primul său gol marcat pentru FC Cincinnati, după un șut frumos din interiorul careului.

”Lajhar l-a găsit rapid pe Ștefan Chirilă, care a driblat în careu. Jucătorul provenit de la academie și-a folosit stângul și a trimis balonul la vinclu, peste un goalkeeper înghețat”, a notat site-ul oficial al lui FC Cincinnati.

Sofascore l-a notat pe Ștefan cu 7.3, în timp ce Flashscore i-a dat nota 7.8 atacantului care are selecții atât la naționala României (Under 18 și Under 19), cât și la cea din SUA (Under 18).