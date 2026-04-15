Preşedintele Braziliei, Luiz Ignacio Lula da Silva, susţine includerea lui Neymar în lotul Selecao pentru Cupa Mondială din această vară!

Chinuit de accidentări, Neymar încă nu a fost convocat la echipa naţională, de când italianul Carlo Ancelotti a preluat funcţia de selecţioner, anul trecut. Marţi, Lula a dezvăluit, într-un interviu acordat presei online, că a discutat despre situaţia lui Neymar cu tehnicianul italian. "Am vorbit cu Ancelotti, iar el m-a întrebat: 'Crezi că Neymar ar trebui convocat?' I-am răspuns: 'Dacă este pregătit fizic, este suficient de bun''', a dezvăluit, râzând, preşedintele de stânga.

Ancelotti urmează să anunţe pe 18 mai lotul de 26 de jucători al Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară, găzduită de SUA, Mexic şi Canada.

Potrivit Agerpres, Neymar este cel mai bun marcator din toate timpurile al Selecao, cu 79 de goluri, cu două mai multe decât legendarul Pele. Ultima sa apariţie la echipa naţională a fost în octombrie 2023, când a suferit o gravă accidentare la genunchi, care l-a ţinut departe de gazon aproximativ un an.

Revenit anul trecut la Santos, clubul său formator, fostul atacant al echipelor Barcelona şi Paris Saint-Germain a disputat doar şapte dintre cele 21 de meciuri oficiale ale echipei sale în acel sezon.