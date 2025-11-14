Norvegia are de îndeplinit o formalitate pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026, după ce a dispus de 4-1 de Estonia.

Dublele atacanților Alexander Sorloth (50 și 52) şi Erling Haaland (56 și 62) au asigurat victoria facilă și au fost urmate de golul de onoare al balticilor, înscris de Robi Saarma (64).

Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)% (practic 100% din punct de vedere matematic) pentru că nu poate rata primul loc decât dacă pierde în ultimul meci cu Italia cu... 0-9! Un scenariu, evident, improbabil, chiar imposibil.

