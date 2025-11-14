VIDEO Matematică pură: Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)%! Seria uluitoare a lui Erling Haaland și 5 goluri în 14 minute

Matematică pură: Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)%! Seria uluitoare a lui Erling Haaland și 5 goluri în 14 minute
Nordicii nu mai au cum omenește să piardă primul loc în grupă.

Erling HaalandNorvegiaCM 2026Italiaalexander sorloth
Norvegia are de îndeplinit o formalitate pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026, după ce a dispus de 4-1 de Estonia.

Dublele atacanților Alexander Sorloth (50 și 52) şi Erling Haaland (56 și 62) au asigurat victoria facilă și au fost urmate de golul de onoare al balticilor, înscris de Robi Saarma (64).

Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)% (practic 100% din punct de vedere matematic) pentru că nu poate rata primul loc decât dacă pierde în ultimul meci cu Italia cu... 0-9! Un scenariu, evident, improbabil, chiar imposibil.

Erling Haaland în actualele preliminarii: 14 goluri în 7 meciuri, dintre care 10 goluri în ultimele 3 partide

Moldova - Norvegia 0-5: 1 gol

Israel - Norvegia 2-4: 1 gol

Norvegia - Italia 3-0: 1 gol

Estonia - Norvegia 0-1: 1 gol

Norvegia - Moldova 11-1: 5 goluri și 2 pase de gol

Norvegia - Israel 5-0: 3 goluri

Norvegia - Estonia 4-1: 2 goluri

Totalul lui Haaland la națională: 53 de goluri în 47 de meciuri

Clasamentul din grupa Norvegiei și Italiei

Norvegia - Estonia 4-1

Au marcat: Alexander Soerloth 50, 52, Erling Haaland 56, 62, respectiv Robi Saarma 64.

Moldova - Italia 0-2

Au marcat: Gianluca Mancini 88, Francesco Pio Esposito 90+3.

Clasament:

1 Norvegia 7 7 0 0 33-4 21 puncte (+29)

2 Italia 7 6 0 1 20-8 18 puncte (+12)

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 8 1 1 6 8-21 4

5 Moldova 7 0 1 6 4-28 1

Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
S&acirc;rbul campion cu FCSB, pronostic &icirc;nainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: &bdquo;Asta e părerea mea&rdquo;
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu &bdquo;ciuca bătăilor&rdquo;. Noua formație are &icirc;nfr&acirc;ngeri pe linie și golaveraj -33
Bosnia - Rom&acirc;nia, s&acirc;mbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica &icirc;n duelurile directe
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO &icirc;n preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Cine se califică la CM 2026 din America Centrală și Caraibe: situația &icirc;naintea ultimei etape și &rdquo;minunea&rdquo; lui Dick Advocaat!
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

S&acirc;rbul campion cu FCSB, pronostic &icirc;nainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: &bdquo;Asta e părerea mea&rdquo;
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu &bdquo;ciuca bătăilor&rdquo;. Noua formație are &icirc;nfr&acirc;ngeri pe linie și golaveraj -33
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Nu-i va plăcea că am spus asta . Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Revoluție &icirc;n Premier League! Cinci recorduri pot fi dobor&acirc;te &icirc;n sezonul 2024-25
Franța a c&acirc;știgat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă &icirc;n finală
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor &icirc;n semifinale&nbsp;
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
O rom&acirc;ncă a &icirc;ncercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

