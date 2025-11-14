Norvegia are de îndeplinit o formalitate pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026, după ce a dispus de 4-1 de Estonia.
Dublele atacanților Alexander Sorloth (50 și 52) şi Erling Haaland (56 și 62) au asigurat victoria facilă și au fost urmate de golul de onoare al balticilor, înscris de Robi Saarma (64).
Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)% (practic 100% din punct de vedere matematic) pentru că nu poate rata primul loc decât dacă pierde în ultimul meci cu Italia cu... 0-9! Un scenariu, evident, improbabil, chiar imposibil.
Erling Haaland în actualele preliminarii: 14 goluri în 7 meciuri, dintre care 10 goluri în ultimele 3 partide
Moldova - Norvegia 0-5: 1 gol
Israel - Norvegia 2-4: 1 gol
Norvegia - Italia 3-0: 1 gol
Estonia - Norvegia 0-1: 1 gol
Norvegia - Moldova 11-1: 5 goluri și 2 pase de gol
Norvegia - Israel 5-0: 3 goluri
Norvegia - Estonia 4-1: 2 goluri
Totalul lui Haaland la națională: 53 de goluri în 47 de meciuri
Clasamentul din grupa Norvegiei și Italiei
Norvegia - Estonia 4-1
Au marcat: Alexander Soerloth 50, 52, Erling Haaland 56, 62, respectiv Robi Saarma 64.
Moldova - Italia 0-2
Au marcat: Gianluca Mancini 88, Francesco Pio Esposito 90+3.
Clasament:
1 Norvegia 7 7 0 0 33-4 21 puncte (+29)
2 Italia 7 6 0 1 20-8 18 puncte (+12)
3 Israel 7 3 0 4 15-19 9
4 Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5 Moldova 7 0 1 6 4-28 1