Într-un comunicat publicat joi, FC Barcelona reclamă atât prestația lui Istvan Kovacs din meciul cu Atletico Madrid, cât și ce s-a întâmplat în meciul retur. În al doilea joc, la centru s-a aflat arbitrul Clement Turpin.

FC Barcelona, o nouă plângere la UEFA din cauza arbitrajului

"Clubul consideră că, pe parcursul ambelor manșe ale dublei, au fost luate mai multe decizii de arbitraj care nu au respectat Legile Jocului, ca urmare a unei aplicări incorecte a regulamentului și a lipsei unei intervenții adecvate din partea sistemului VAR în faze de o importanță evidentă.

Potrivit FC Barcelona, acumularea acestor erori a avut un impact direct asupra desfășurării meciurilor și asupra rezultatului final al dublei, provocând prejudicii sportive și financiare semnificative clubului.

Prin această plângere, clubul își reiterează solicitările formulate anterior către UEFA și, în același timp, își exprimă disponibilitatea de a colabora cu organizația în vederea îmbunătățirii sistemului de arbitraj, pentru a asigura o aplicare mai riguroasă, corectă și transparentă a Legilor Jocului", se arată în comunicatul emis de FC Barcelona.

Ce s-a întâmplat în "dubla" dintre Barcelona și Atletico Madrid

Atletico Madrid a eliminat-o pe FC Barcelona după 2-0 în tur și 1-2 în retur. În primul joc, atunci când Istvan Kovacs s-a aflat la centru, românul a fost criticat pentru câteva decizii ciudate.

La o repunere pentru Atletico Madrid, Juan Musso, portarul echipei lui Diego Simeone, i-a pasat lui Marc Pubill, însă fundașul madrilenilor a ridicat balonul cu mâna și l-a așezat pe linia de șase metri de unde i-a pasat înapoi lui Musso pentru a repune mingea în joc, deși balonul era deja ”în joc”.

Deși elevii lui Hansi Flick au solicitat lovitură de la 11 metri, considerând că Pubill a comis un henț, Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit.

În meciul retur, furia catalanilor s-a îndreptat asupra centralului Clement Turpin. Fermin Lopez a fost lovit cu piciorul în față de portarul Musso, dar Turpin nu a acordat lovitură de la 11 metri pentru FC Barcelona.

UEFA a respins prima plângere depusă de FC Barcelona, plângerea care îl viza doar pe Istvan Kovacs. Rămâne de văzut ce decizie va lua forul după a doua plângere. Aceasta vizează ambele meciuri cu Atletico Madrid, nu doar partida retur.

Atletico Madrid și-a asigurat prezența în semifinalele UEFA Champions League, unde va da piept cu Arsenal.