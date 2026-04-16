Lionel Messi a devenit patron de club în Spania
Messi a devenit joi, oficial, proprietarul UE Cornella, un club spaniol din liga a cincea. situat la periferia oraşului Barcelonei.
„Această achiziţie consolidează legăturile strânse ale lui Messi cu Barcelona şi angajamentul său faţă de dezvoltarea sportului şi a talentelor locale în Catalonia – o legătură care datează din anii săi la FC Barcelona şi a continuat de atunci”, a scris clubul UE Cornella, într-un comunicat.
Fondat în 1951, clubul UE Cornellà a jucat în diviziile inferioare spaniole timp de mai multe sezoane, ajungând în a treia divizie în sezonul 2013-2014. Pentru club au evoluat, de-a lungul anilor, mai mulţi internaţionali spanioli, inclusiv Jordi Alba, fost coechipier al lui Messi la FC Barcelona şi Inter Miami, şi David Raya, portarul lui Arsenal şi al echipei naţionale a Spaniei.
UE Cornella ocupă în prezent locul trei în Grupa 5 a diviziei a cincea spaniole şi are şanse de promovare în a patra divizie, scrie News.ro.