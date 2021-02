Momente HORROR pentru Dries Mertens! Avionul cu care zbura in Belgia a aterizat pe langa pista! Imagini de necrezut

Mertens mergea sa se recupereze in Belgia, dupa ce s-a accidentat, insa a trecut prin clipe de cosmar pe parcursul zborului. Atacantul a ales un avion privat cu care sa se deplaseze de la Napoli la Deurne, in Belgia, anunta Wij Wedden.



Conditiile meteo nefavorabile au facut ca aterizarea sa fie una plina de turbulente si a provocat reale probleme pilotilor. Pilotul a incercat sa aterizeze cat mai corect avionul, insa aeronava a alunecat departe de zona de siguranta si a iesit cu mult de pe pista.

Presa belgiana anunta ca nu au existat victime, iar Mertens zbura si cu cainele sau, dar avea alaturi si un alt pasager. Pompierii au intervenit si au reusit sa readuca avionul pe pista. Cauza este investigata de autoriati.

Sursa citata a publicat si poze cu avionul iesit din decor.

a napoli player dries mertens had a plane crash but he is fine. pic.twitter.com/6gN3xefIcC