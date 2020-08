BOICOT! Naomi Osaka nu vrea sa joace meciul din semifinala cu Elise Mertens, ca semn de protest la adresa politiei americane 

Naomi Osaka a decis sa boicoteze meciul pe care il avea de disputat in semifinalele turneului de la Cincinnati.

Scandal de proportii in Statele Unite ale Americii, unde Jacob Blake, un tanar de 29 de ani a fost impuscat de sapte ori de politisti in Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake a supravietuit, noteaza Mediafax, dar sansele ca el sa ramana paralizat pentru restul vietii sunt ridicate.

Ca urmare a celor intamplate, Naomi Osaka (10 WTA) in varsta de 22 de ani a decis sa boicoteze meciul din semifinala turneului WTA de la Cincinnati, unde urma sa se dueleze cu Elise Mertens din Belgia (22 WTA).

"Salutare, dupa cum stiti eram programata sa joc semifinala maine. Cu toate acestea, inainte de a fi sportiva sunt o negresa. Ca femeie de culoare simt ca exista lucruri mai importante, care necesita atentia noastra imediata, mai degraba decat sa ne uitam la mine jucand tenis. Nu ma astept ca nimic drastic sa se intample, dar daca putem initia o conversatie in sportul acesta majoritar alb consider acest lucru ca un pas facut in directia buna. Privind continuul genocid de persoane de culoare ma face sa ma simt rau la stomac. Am obosit sa avem cate un hasthag nou odata la cateva zile si sa purtam aceeasi conversatie din nou si din nou. Nu va fi niciodata suficient?" a fost mesajul scris de Naomi Osaka pe Twitter, care a adunat pana in prezent 290 de mii de aprecieri.

Oficialii Western & Southern Open au luat decizia sa suspende toate meciurile programate azi, 27 august, urmand ca semifinalele sa aiba loc vineri, 28 august. In semifinalele competitiilor de la Cincinnati se vor duela Novak Djokovic cu Roberto Bautista Agut, Stefanos Tsitsipas cu Milos Raonic si Johanna Konta cu Victoria Azarenka.