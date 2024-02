O vedetă internațională vrea să se lase de fotbal: "Abia aștept să am mai multă libertate!"

Dries Mertens, care e legitimat acum la Galatasaray, a recunoscut că se gândește serios să agațe ghetele în cui.

"Am cea mai bună meserie din lume, dar abia aștept să mă las de fotbal"

"Poate părea ciudat, dar abia aștept să mă las de fotbal. Nu știu ce îmi rezervă viitorul și sunt încă pregătit să mai joc. Am cea mai bună meserie din lume, dar pe de altă parte abia aștept să am mai multă libertate, să-mi regăsesc pacea și să devin un cap de familie cu normă întreagă. La vârsta mea e normal să-ți închei cariera. Devii mai lent și nu mai e posibil să evoluezi la nivelul la care erai obișnuit înainte.

Înainte, intram pe teren și nici nu aveam nevoie de încălzire. Acum am nevoie să mă pregătesc mai mult, pentru că corpul meu se pornește mai greu. Am dificultăți fizice pe care nu le aveam înainte, îmi dau seama de asta când văd un jucător mai tânăr trecând pe lângă mine. Mă deranjează, pentru că nu e amuzant și nu sunt obișnuit cu așa ceva", a declarat fotbalistul belgian.

Mertens, un jucător important pentru Belgia și Napoli

Dries Mertens (36 de ani) este născut la Leuven și s-a format la juniorii cluburilor Stade Leuven, Anderlecht și Gent. La seniori a evoluat pentru Gent (2005), Eendracht Aalst (2005-2006), AGOVV (2006-2009), FC Utrecht (2009-2011), PSV Eindhoven (2011-2013), Napoli (2013-2022) și Galatasaray (2022-2024). Are 109 meciuri și 21 de goluri pentru naționala Belgiei cu care ocupat locul al treilea la CM 2018.

În palmares are Coppa Italia (2013-2014, 2019-2020), Supercoppa Italiana (2014), un titlu de campion în Super Lig (2022-2023), o includere în Serie A Team of the Year (2016-2017), un premiu Fotbalistul Belgian al Anului (2016) și o nominalizare pentru Balonul de Aur (2017). Poate evolua ca atacant retras, extremă stânga și vârf împins și este cotat la 2 milioane de euro. Este considerat o legendă a lui Napoli, în tricoul căreia a bifat 397 de prezențe și 148 de goluri.

Foto - Getty Images