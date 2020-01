Ce a declarat Simona Halep despre Elise Mertens, oponenta sa din optimile Openului Australian

Simona Halep este multumita de jocul sau si anunta ca va fi gata de meci in optimea cu Elise Mertens.

Simona Halep a fost bine dispusa la conferinta de presa sustinuta dupa victoria din turul 3, scor 6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva. In optimi, Halep va juca impotriva numarului 17 WTA, belgianca Elise Mertens.

"Stiam cum joaca, dar a lovit cu forehandul putin mai puternic decat ma asteptam. Trebuia sa ii atac serva si sa servesc bine, pentru ca returneaza eficient. Stiam ca pune scurte foarte bune, dar am fost frustrata, pentru ca le-am ajuns, dar ratam mingile sau le inapoiam peste fileu, iar ea ma pasa. Dupa aceea am fost mai atenta la loviturile ei si a fost mult mai bine spre final de meci", a spus Halep despre meciul cu Putintseva.

Simona Halep: "Am introdus niste scurte in jocul meu, e un pas mare inainte"



"Am jucat de cateva ori cu Elise Mertens, la Roland Garros, la Madrid, la Doha... am jucat suficient de mult impotriva ei pentru a-mi da seama de modul in care joaca si de ceea ce trebuie sa fac impotriva ei. Nu m-am gandit inca la optimea de finala, dar voi fi pregatita pentru meci si va trebui sa lupt. Chiar daca va juca grozav, eu voi fi acolo, gata de joc. Ea nu se da batuta niciodata, are un joc bun, joaca rapid de pe linia de fund", a prefatat Simona meciul din optimi cu Mertens.

Intrebata despre numeroasele surprize consumate ieri la Melbourne, Simona a raspuns: "Nu ma concentrez pe alte jucatoare. La acest nivel orice se poate intampla, de asta uneori sunt relaxata, alteori stresata. E doar un turneu, stiu ca pentru voi (n.r. jurnalistii) e un mic soc atunci cand jucatoarele de top 10 pierd, dar asa este viata, nu putem fi la capacitate 100% in fiecare zi. Mergem inainte, iar daca sunt inca in turneu e un lucru bun. Nu m-am uitat ieri la meciuri. Am fost la plimbare si m-am bucurat de oras. Cand nu sunt pe terenul de tenis, nu urmaresc foarte multe meciuri. TV-ul e aprins, dar nu ma uit cu atentie", a mai spus Simona.

"Cred ca mi-am imbunatatit serva, returul arata destul de bine, ies la fileu, am introdus niste scurte in jocul meu, ceea ce e un pas mare. Sunt multumita de jocul meu", a conchis Simona Halep, care va urca pe locul 2 WTA luni, in ziua meciului cu Elise Mertens.