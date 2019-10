LEGENDAR! Mertens scrie istorie in tricoul lui Napoli! Belgianul l-a egalat pe Maradona si este aproape sa bata un record 

Dries Mertens (32 ani) a marcat in meciul impotriva celor de la Salzburg.

Cu golul marcat in minutul 17, Dries Mertens a intrat in istoria celor de la Napoli, egalandu-l pe legendarul Maradona. Idolul celor de la Napoli a marcat 115 goluri in perioada in care a jucat pentru italieni, 1984 - 1991, record pe care Mertens tocmai l-a atins.

Belgianul a ajuns la golul cu numarul 155 in tricoul lui Napoli si este la 6 goluri distanta de a deveni golgheterul all-time al italienilor. Recordul de goluri este detinut de Hamsik, care a reusit sa inscrie 121 de goluri pentru Napoli.