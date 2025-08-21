John Burridge este cel mai bătrân jucător all-time din Premier League

James Milner este cel mai vârstnic fotbalist care a bifat o prezență în acest început de sezon din Premier League. Milner a debutat în prima ligă engleză în noiembrie 2002 și a strâns 638 de meciuri în campionat (al doilea jucător all-time, după Gareth Barry - 653). În top zece se mai găsesc jucători faimoși, precum Kyle Walker, Jordan Henderson, Kieran Trippier și Danny Welbeck.



În clasamentul all-time al vârstei, primii în acest clasament sunt portarii John Burridge (Manchester City / 43 ani, 5 luni, 11 zile), Alec Chamberlain (Watford / 42 de ani, 10 luni, 23 zile) și Steve Ogrizovic (Coventry / 42 ani, 7 luni, 24 zile). Burridge a stabilit acest record pe 14 mai 1995, într-un meci Manchester City - Queens Park Rangers (2-3). Sezonul inaugural al Premier League a fost 1992-1993, când a înlocuit First Division. Cel mai bătrân jucător din istoria First Dividion a fost Sir Stanley Matthews, care a evoluat pentru Stoke City la 50 de ani și 5 zile.





Top 10 cei mai vârstnici jucători care au jucat în acest sezon:

James Milner - Brighton & Hove Albion / 39 de ani și 7 luni / 4 ianuarie 1986

Martin Dubravka - Burnley / 36 de ani și 7 luni / 15 ianuarie 1989

Idrissa Guye - Everton / 35 de ani și 10 luni / 26 septembrie 1989

Kyle Walker - Burnley / 35 de ani și 2 luni / 28 mai 1990

Jordan Henderson - Brentford / 35 de ani și 2 luni / 17 iunie 1990

Kieran Trippier - Newcastle / 34 de ani și 10 luni / 19 septembrie 1990

Danny Welbeck - Brighton & Hove Albion / 34 de ani și 8 luni / 26 noiembrie 1990

Tom Cairney - Fulham / 34 de ani și 6 luni / 20 ianuarie 1991

Marco Bizot - Aston Villa / 34 de ani și 5 luni / 10 martie 1991

Adam Smith - Bournemouth / 34 de ani și 3 luni / 29 aprilie 1991

