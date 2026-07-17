Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon

Mohamed Salah, acord cu Beșiktaș

Următoarea destinație a lui Mohamed Salah va fi, cel mai probabil, Turcia. Egipteanul a ajuns la un acord verbal cu Beșiktaș, ocupanta locului 4 în ultima ediție din Super Lig, iar în curând este așteptat să semneze din postura de jucător liber, scrie Footmercato.

Salah ar urma să obțină un salariu uriaș la Beșiktaș, nu mai puțin de 10 milioane de euro anual, la care se pot adăuga alte două milioane din bonusuri. Înțelegerea ar urma să se întindă doar pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Pentru Beșiktaș ar urma să fie a doua mare lovitură de imagine din această vară. Formația care are în palmares 16 titluri de campioană l-a adus și pe belgianul Leandro Trossard, campion cu Arsenal, pentru 18 milioane de euro.

În noul sezon, Beșiktaș va juca în Europa League, startul urmând să îl ia încă din turul 2 preliminar, unde adversari vor fi danezii de la Midtjylland.