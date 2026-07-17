Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon

Mohamed Salah are o nouă echipă: 10.000.000 de euro pe sezon Fotbal extern
SPORT.RO
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Mohamed Salah (34 de ani), fostul star al lui Liverpool, a bătut palma cu o nouă echipă în această vară.

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Mohamed SalahBesiktasLiverpoolTurcia
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Mohamed Salah, acord cu Beșiktaș

Următoarea destinație a lui Mohamed Salah va fi, cel mai probabil, Turcia. Egipteanul a ajuns la un acord verbal cu Beșiktaș, ocupanta locului 4 în ultima ediție din Super Lig, iar în curând este așteptat să semneze din postura de jucător liber, scrie Footmercato.

Salah ar urma să obțină un salariu uriaș la Beșiktaș, nu mai puțin de 10 milioane de euro anual, la care se pot adăuga alte două milioane din bonusuri. Înțelegerea ar urma să se întindă doar pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Pentru Beșiktaș ar urma să fie a doua mare lovitură de imagine din această vară. Formația care are în palmares 16 titluri de campioană l-a adus și pe belgianul Leandro Trossard, campion cu Arsenal, pentru 18 milioane de euro.

În noul sezon, Beșiktaș va juca în Europa League, startul urmând să îl ia încă din turul 2 preliminar, unde adversari vor fi danezii de la Midtjylland.

Salah, al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool

Sosit la Liverpool, în 2017, de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro, Salah și-a câștigat defenitiv locul în istoria „cormoranilor“. A cucerit două titluri și un trofeu Champions League, pe lângă alte cinci trofee cu formația engleză. 

Cu 255 de goluri pentru Liverpool până în acest moment – în 435 de apariții – Salah e al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului, după Ian Rush și Roger Hunt. În Premier League, egipteanul a câștigat de patru ori „Gheata de Aur“, acordată celui mai bun marcator al campionatului, din postura de jucător al „cormoranilor“.

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