Din articol 187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport

O sală polivalentă cu este 4.400 de locuri a fost inaugurată la Tulcea, după o investiţie de 187 de milioane de lei. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis că, în lumea actuală în care tot mai mult timp se petrece în faţa exranelor, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de o infrastructură sportivă care poate oferi o alternativă atractivă pentru tineri. 187 de milioane de lei investiție! Orașul din România care are de azi o sală ultramodernă de sport Ministrul Cseke Attila a participat la inaugurarea Sălii Polivalente din municipiul Tulcea, obiectiv finanţat de Ministerul Dezvoltării.

”Tot mai mult timp ne petrecem în spaţii virtuale, în faţa ecranelor. În lumea de astăzi avem nevoie, mai mult ca niciodată, de o infrastructură sportivă care poate oferi o alternativă atractivă pentru tineri, pentru petrecerea timpului liber, dar şi pentru sportivii de performanţă, care devin apoi modele de urmat pentru noi toţi. Am inaugurat astăzi, în municipiul Tulcea, noua Sală Polivalentă. O investiţie finanţată de Ministerul Dezvoltării, realizată la cele mai înalte standarde, un loc pentru desfăşurarea activităţilor sportive, culturale, educaţionale şi sociale.”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Cseke Attila. În ultimii 5 ani, Ministerul Dezvoltării a finanţat 5 săli sportive polivalente, în Piteşti, Oradea, Bistriţa, Turda şi cea din Tulcea, iar alte 5 investiţii sunt, în prezent, în execuţie la Suceava, Constanţa, Braşov, Slobozia şi Slatina, scrie news.ro. ”Obiectivul dispune de un spaţiu multifuncţional, realizat la cele mai înalte standarde, şi va reprezenta un reper pentru desfăşurarea activităţilor sportive, culturale, educaţionale şi sociale, fiind pregătit să găzduiască atât competiţii şi evenimente naţionale şi internaţionale, cât şi manifestări dedicate comunităţii locale”, au transmis oficialii Ministerului Dezvoltării, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 15.125,90 mp şi o capacitate de 4.447 de locuri, obiectivul dispune de facilităţi moderne, precum sală de antrenament pentru handbal, vestiare pentru echipe şi oficiali, parcare subterană cu 78 de de locuri, spaţii dedicate reprezentanţilor mass-media. Ministerul Dezvoltării a asigurat finanţarea proiectului cu peste 187 de milioane de lei.