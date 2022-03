Reprezentantele Africii în Qatar. Salah ratează Mondialul, Algeria plânge

Alături de Ghana (citește AICI despre haosul din meciul cu Nigeria), s-au calificat la cea mai importantă întrecere a planetei Senegal, Maroc, Tunisia și Camerun.,

Reprezentantele Africii în Qatar

Africa și-a desemnat marți seară toate reprezentantele la Mondialul din Qatar. Alături de Ghana, s-au calificat la cea mai importantă întrecere a planetei Senegal, Maroc, Tunisia și Camerun.

Egiptul lui Mohamed Salah a pierdut dramatic în fața Senegalului, după executarea loviturilor de departajare. La Dakar, senegalezii au câștigat cu 1-0, după ce pierduseră cu același scor la Cairo, cu patru zile în urmă.

Sadio Mane a transformat penalty-ul decisiv pentru gazde, asta după ce coechipierul său de la Liverpool, Mohamed Salah, ratase pentru „faraoni”.

Tensiune maximă a fost și la Blida, în Algeria, unde Camerun a câștigat cu 1-0 și a împins astfel „dubla” în prelungiri. Algerienii au dominat în „extra time” și au dat lovitura în minutul 118, prin Ahmed Touba.

Părea să fie golul care trimite „vulpile deșertului” în Qatar, însă „leii neîmblânziți” au întors soarta calificării în minutul 120+4. Karl Toko Ekambi a înscris după o acțiune prelungită de atac, a făcut 2-1 și a calificat reprezentativa Camerunului, pentru a opta oară în istorie, la Cupa Mondială.

