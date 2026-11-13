GALERIE FOTO Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a transmis un mesaj în ziua în care tatăl ei a plecat de la FCSB.

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Mihai Stoica a plecat de la FCSB, după o perioadă lungă în care a fost mâna dreaptă a lui Gigi Becali la formația roș-albastră.

MM a decis să plece de la fost campioană a României și și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, după ultimele nemulțumiri ale patronului.

Mesajul Teodorei Stoica, după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Mihai Stoica are o relație extrem de apropiată cu Teodora Stoica, iar fata lui postează pe rețelele de socializare destul de des videoclipuri în care apare și fostul oficial de la FCSB.

Fiica lui MM Stoica a distribuit mesajul postat de tatăl ei de pe rețelele de socializare și a scris în secțiunea „story” de pe contul ei de Instagram: „I love you (n.r. Te iubesc).

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MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Pe rețelele de socializare, MM Stoica a oferit o primă reacție după ce a plecat de la echipă. Acesta a vrut doar să le mulțumească tuturor celor cu care a colaborat în cariera sa, începută în 1992.

Gigi Becali nu a vrut să renunțe la MM Stoica și i-a oferit acestuia un post în club, dar se pare că acesta a decis să întrerupă colaborarea cu FCSB. În locul său, Bogdan Costicea va fi cel care se va ocupa de transferuri.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. 

As simple as that”, a scris MM Stoica, pe rețelele de socializare.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. 

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.

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