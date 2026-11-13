Fiica lui MM Stoica a distribuit mesajul postat de tatăl ei de pe rețelele de socializare și a scris în secțiunea „story” de pe contul ei de Instagram: „I love you (n.r. Te iubesc) ” .

Mihai Stoica are o relație extrem de apropiată cu Teodora Stoica, iar fata lui postează pe rețelele de socializare destul de des videoclipuri în care apare și fostul oficial de la FCSB.

MM a decis să plece de la fost campioană a României și și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, după ultimele nemulțumiri ale patronului.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB , după o perioadă lungă în care a fost mâna dreaptă a lui Gigi Becali la formația roș-albastră.

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MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

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MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Pe rețelele de socializare, MM Stoica a oferit o primă reacție după ce a plecat de la echipă. Acesta a vrut doar să le mulțumească tuturor celor cu care a colaborat în cariera sa, începută în 1992.

Gigi Becali nu a vrut să renunțe la MM Stoica și i-a oferit acestuia un post în club, dar se pare că acesta a decis să întrerupă colaborarea cu FCSB. În locul său, Bogdan Costicea va fi cel care se va ocupa de transferuri.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that”, a scris MM Stoica, pe rețelele de socializare.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.