După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

La despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a purtat un dialog telefonic cu Gigi Becali. I-a comunicat decizia, nu a acceptat să se răzgândească și a acceptat să revină la echipă doar în cazul în care formația roș-albastră câștigă titlul în acest sezon.

Peluza Nord de la FCSB anunță că va boicota meciurile după revenirea lui Alin Stoica în staff

În dialogul respectiv, Mihai Stoica a reușit să îl convingă pe Gigi Becali să revină asupra unei decizii luate în urmă cu doar câteva zile. La rugămințile fostului oficial, patronul de la FCSB a acceptat să îl reprimească în staff pe Alin Stoica, cel care fusese demis din funcția de antrenor secundă în urmă cu doar două zile.

Decizia nu le-a picat deloc bine celor din Peluza Nord, mai ales că Gheorghe Mustață s-a aflat într-un adevărat război cu Alin Stoica, despre care susținea că "face mult rău clubului". Într-un comunicat publicat după declarațiile date de Gigi Becali, ultrașii anunță că vor boicota meciurile lui FCSB atât timp cât Alin Stoica se află în cadrul clubului.

"Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune.

Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol.

Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte", a transmis Peluza Nord condusă de Gheorghe Mustață.