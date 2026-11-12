După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: &quot;Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri&quot; Superliga
SPORT.RO
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Polemică interminabilă la FCSB și tot mai multe mișcări de trupe. În ziua în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea din cadrul clubului, Peluza Nord amenință și ea cu boicotul, dar dintr-un alt motiv.

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Peluza Nord FCSBGheorghe MustataGigi BecaliMihai StoicaAlin StoicaFCSB
Din articol

La despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a purtat un dialog telefonic cu Gigi Becali. I-a comunicat decizia, nu a acceptat să se răzgândească și a acceptat să revină la echipă doar în cazul în care formația roș-albastră câștigă titlul în acest sezon.

Peluza Nord de la FCSB anunță că va boicota meciurile după revenirea lui Alin Stoica în staff

În dialogul respectiv, Mihai Stoica a reușit să îl convingă pe Gigi Becali să revină asupra unei decizii luate în urmă cu doar câteva zile. La rugămințile fostului oficial, patronul de la FCSB a acceptat să îl reprimească în staff pe Alin Stoica, cel care fusese demis din funcția de antrenor secundă în urmă cu doar două zile.

Decizia nu le-a picat deloc bine celor din Peluza Nord, mai ales că Gheorghe Mustață s-a aflat într-un adevărat război cu Alin Stoica, despre care susținea că "face mult rău clubului". Într-un comunicat publicat după declarațiile date de Gigi Becali, ultrașii anunță că vor boicota meciurile lui FCSB atât timp cât Alin Stoica se află în cadrul clubului.

"Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune.

Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol.

Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte", a transmis Peluza Nord condusă de Gheorghe Mustață.

  • Următorul meci oficial al lui FCSB va fi după pauza pentru meciurile echipelor naționale, duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, pe terenul lui FC Argeș.

Mihai Stoica l-a convins pe Gigi Becali să îl readucă pe Alin Stoica

Alin Stoica va face din nou parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf, alături de noii secunzi Costin Curelea și Mihai Pintilii.

Becali spune că a luat această decizie după ce s-a consultat cu Mihai Stoica. Deja fostul oficial al clubului l-a convins pe patron că Alin Stoica merită să rămână în cadrul clubului.

"Mi-a spus Meme că fac o mare nedreptate cu Alin Stoica. Și eu i-am zis: 'Bine, mă, Meme, dacă tu spui că fac o mare nedreptate, uite, îl primesc înapoi pe Alin Stoica. E bine așa?'

Și mi-a zis Meme: 'Băi, e un om muncitor, care e trup și suflet, care este loial clubului, care muncește 16-18 ore pe zi, care tot timpul, cum să spun, n-a știut de… de dimineața până seara doar FCSB, club, casă, club și… Chiar, pe lângă faptul că-i faci o nedreptate, riști să pierzi și un om foarte bun și dedicat'.

Și atunci i-am zis: ‘Bine, mă, Meme, gata. Atunci, Alin Stoica înapoi, la loc comanda, îl ținem înapoi în club și să-și vadă de treabă, da. E bine așa?’. Deci Alin Stoica rămâne la FCSB, asta e decizia mea finală după ce am vorbit și cu Meme", a spus Gigi Becali, la Fanatik, după ce a dezvăluit și culisele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB (DETALII AICI).

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