Republica Dominicană va participa în premieră la Cupa Mondială FIFA Under-17, a anunţat Federaţia internaţională de fotbal, după ce Statele Unite s-au retras de la turneul organizat în Qatar, din motive de securitate, informează EFE.

Republica Dominicană ocupă puțin peste jumătate din insula Hispaniola, cealaltă țară de pe insulă fiind Haiti.

Republica Dominicană, în premieră la CM

FIFA a precizat joi într-un comunicat de presă că naţiunea din Caraibe va completa cele 48 de echipe pentru Cupa Mondială care va avea loc în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie în emiratul din Orientul Mijlociu.

Participarea Republicii Dominicane se bazează pe locul doi ocupat în Grupa E a preliminariilor CONCACAF din februarie anul trecut, în urma unei remize de 1-1 cu formaţia Statelor Unite, care s-a calificat la Cupa Mondială la diferenţa de goluri.

"FIFA aşteaptă cu nerăbdare să primească Republica Dominicană în Qatar, în timp ce echipele participante se pregătesc pentru începerea turneului, joi, 19 noiembrie'', a declarat organizaţia.

Comisia pentru competiţii masculine juvenile a confirmat Federaţia Dominicană de Fotbal ca federaţie membră participantă, după consultarea cu CONCACAF şi în conformitate cu articolul 6, paragraful 8, din Regulamentul Cupei Mondiale FIFA Under-17 din Qatar, se adaugă în comunicat.

Participarea dominicană la Mondial, un "triumf extraordinar"

Participarea echipei Republicii Dominicane la Cupa Mondială Under-17 este un "triumf extraordinar" şi o demonstraţie "incontestabilă" a creşterii fotbalului în această ţară, a declarat pentru EFE un oficial al federaţiei locale, care a solicitat anonimatul.

Fotbalul din Republica Dominicană a participat deja la primele sale Jocuri Olimpice (Paris 2024) şi a găzduit Campionatul Mondial feminin Under-17 în 2024, precizează Agerpres.

Din Grupa J mai fac parte Muntenegru, Chile şi Algeria.

România va evolua în Grupa K, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela.