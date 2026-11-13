Cine îi ia locul lui MM Stoica la FCSB! Omul dorit de Gigi Becali, așteptat luni la negocieri

Deși inițial a susținut că fostul oficial nu poate fi înlocuit și că se va întoarce rapid, se pare că patronul roș-albaștrilor i-a făcut deja o ofertă concretă unei alte persoane, iar discuțiile decisive sunt programate luni.

Potrivit Digisport, principalul favorit pentru a prelua funcția de manager general este impresarul Bogdan Apostu (44 de ani). Finanțatorul clubului l-a contactat deja pe agentul FIFA și i-a propus oficial postul, însă acesta a cerut timp de gândire, urmând ca părțile să se așeze la masa negocierilor la începutul săptămânii viitoare.

Întâlnirea de luni fusese stabilită anterior într-un alt scop, întrucât Gigi Becali dorea să discute cu Bogdan Apostu și cu Bogdan Mara despre țintele de transfer pentru mercato-ul de iarnă. „Eu luni mă întâlnesc cu Bogdan Apostu și cu Mara, ei au făcut acum selecție de jucători și eu mă întâlnesc cu ei. Am vrut să-l aduc în club de la început pe Mara, dar el a zis că nu, că lucrează de când i-am zis, să vedem ce a lucrat, de 3-4 luni i-am zis”, a spus Gigi Becali marți, la Voyo Sport Live.