Cine îi ia locul lui MM Stoica la FCSB! Omul dorit de Gigi Becali, așteptat luni la negocieri

Deși inițial a susținut că fostul oficial nu poate fi înlocuit și că se va întoarce rapid, se pare că patronul roș-albaștrilor i-a făcut deja o ofertă concretă unei alte persoane, iar discuțiile decisive sunt programate luni.
Potrivit Digisport, principalul favorit pentru a prelua funcția de manager general este impresarul Bogdan Apostu (44 de ani). Finanțatorul clubului l-a contactat deja pe agentul FIFA și i-a propus oficial postul, însă acesta a cerut timp de gândire, urmând ca părțile să se așeze la masa negocierilor la începutul săptămânii viitoare.
Întâlnirea de luni fusese stabilită anterior într-un alt scop, întrucât Gigi Becali dorea să discute cu Bogdan Apostu și cu Bogdan Mara despre țintele de transfer pentru mercato-ul de iarnă. „Eu luni mă întâlnesc cu Bogdan Apostu și cu Mara, ei au făcut acum selecție de jucători și eu mă întâlnesc cu ei. Am vrut să-l aduc în club de la început pe Mara, dar el a zis că nu, că lucrează de când i-am zis, să vedem ce a lucrat, de 3-4 luni i-am zis”, a spus Gigi Becali marți, la Voyo Sport Live.
Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Bogdan Apostu
Pentru a deveni oficialul grupării bucureștene, Bogdan Apostu va fi nevoit să renunțe definitiv la meseria de impresar. În ultimele sezoane, el a jucat un rol important în parcursul celor de la Corvinul Hunedoara, club alături de care a câștigat Cupa României în 2024 și a promovat în primul eșalon la capătul stagiunii precedente.
De altfel, chiar săptămâna trecută, după victoria obținută de hunedoreni pe Arena Națională în fața celor de la FCSB, agentul a transmis că este pregătit să colaboreze cu Gigi Becali pentru campania de achiziții din iarnă, discuție care acum s-ar putea transforma în instalarea sa ca manager general. „Dacă mi se va cere, eu sunt agent FIFA și am ajuns la nivelul la care aș putea să ajut și o echipă mare, cum este FCSB. Am demonstrat-o în ultimii ani. Depinde de ei dacă vor dori să mă contacteze sau nu”, a zis Bogdan Apostu.
Acesta a precizat atunci că rezultatele sale în zona de scouting se bazează pe un întreg colectiv pe care îl coordonează de mai mult timp. „Este o echipă în spatele meu, nu sunt eu singur. Este o echipă pe care o întrețin de ceva timp, de ani de zile, care mă ajută să descopăr jucătorii aceștia. Este meritul tuturor, n-ar fi corect să-mi arog eu meritele”, a mai afirmat impresarul.