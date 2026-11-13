Cine îi ia locul lui MM Stoica la FCSB! Omul dorit de Gigi Becali, așteptat luni la negocieri

Cine îi ia locul lui MM Stoica la FCSB! Omul dorit de Gigi Becali, așteptat luni la negocieri Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali caută înlocuitor pentru Mihai Stoica (61 de ani), după ce acesta a părăsit-o pe FCSB după 16 ani de colaborare. 

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Bogdan ApostuGigi BecaliFCSBMihai Stoica
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Deși inițial a susținut că fostul oficial nu poate fi înlocuit și că se va întoarce rapid, se pare că patronul roș-albaștrilor i-a făcut deja o ofertă concretă unei alte persoane, iar discuțiile decisive sunt programate luni.

Potrivit Digisport, principalul favorit pentru a prelua funcția de manager general este impresarul Bogdan Apostu (44 de ani). Finanțatorul clubului l-a contactat deja pe agentul FIFA și i-a propus oficial postul, însă acesta a cerut timp de gândire, urmând ca părțile să se așeze la masa negocierilor la începutul săptămânii viitoare.

Întâlnirea de luni fusese stabilită anterior într-un alt scop, întrucât Gigi Becali dorea să discute cu Bogdan Apostu și cu Bogdan Mara despre țintele de transfer pentru mercato-ul de iarnă. „Eu luni mă întâlnesc cu Bogdan Apostu și cu Mara, ei au făcut acum selecție de jucători și eu mă întâlnesc cu ei. Am vrut să-l aduc în club de la început pe Mara, dar el a zis că nu, că lucrează de când i-am zis, să vedem ce a lucrat, de 3-4 luni i-am zis”, a spus Gigi Becali marți, la Voyo Sport Live.

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Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
Gigi Becali
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Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Bogdan Apostu

Pentru a deveni oficialul grupării bucureștene, Bogdan Apostu va fi nevoit să renunțe definitiv la meseria de impresar. În ultimele sezoane, el a jucat un rol important în parcursul celor de la Corvinul Hunedoara, club alături de care a câștigat Cupa României în 2024 și a promovat în primul eșalon la capătul stagiunii precedente.

De altfel, chiar săptămâna trecută, după victoria obținută de hunedoreni pe Arena Națională în fața celor de la FCSB, agentul a transmis că este pregătit să colaboreze cu Gigi Becali pentru campania de achiziții din iarnă, discuție care acum s-ar putea transforma în instalarea sa ca manager general. „Dacă mi se va cere, eu sunt agent FIFA și am ajuns la nivelul la care aș putea să ajut și o echipă mare, cum este FCSB. Am demonstrat-o în ultimii ani. Depinde de ei dacă vor dori să mă contacteze sau nu”, a zis Bogdan Apostu.

Acesta a precizat atunci că rezultatele sale în zona de scouting se bazează pe un întreg colectiv pe care îl coordonează de mai mult timp. „Este o echipă în spatele meu, nu sunt eu singur. Este o echipă pe care o întrețin de ceva timp, de ani de zile, care mă ajută să descopăr jucătorii aceștia. Este meritul tuturor, n-ar fi corect să-mi arog eu meritele”, a mai afirmat impresarul.

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