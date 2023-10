Recunoscut pentru latura sa religioasă încă de pe vremea de când era selecționer, Anghel Iordănescu se comportă la fel și când naționala României este condusă de fiul său, Edward.

Anghel Iordănescu: "Fiecare om are dreptul la credință. Nu știu cu ce deranjez"

În timpul partidei cu Andorra, Anghel Iordănescu a fost surprins la lojă sărutând mai multe icoane și făcând mai multe cruci. Întrebat despre gesturile sale, antrenorul care a calificat România la patru turnee finale a părut ușor iritat, însă a acceptat să răspundă sincer.

"Aoleo, iar ați început cu asta? Da, sunt aceleași iconițe și nu înțeleg de ce se face atât caz. Fiecare om are dreptul la credință, fiecare om are dreptul să gândească, să vorbeasă sau să facă ce își dorească. Da, sunt aceleași iconițe de pe vremea când eram antrenorul echipei naționale.

Când plec de acasă, fac același lucru. Când ajung la stadion, fac ce s-a văzut. Și mai fac și o cruce foarte amplă și o rugăciune. Nu știu cu ce deranjez", a spus Anghel Iordănescu, la Digisport.

Anghel Iordănescu: "Calificarea se joacă. De pe primul loc vom aborda altfel meciurile"

În ceea ce privește meciul propriu-zis, Anghel Iordănescu are numai cuvinte de laudă la adresa tinerilor suporteri prezenți pe Arena Națională și spune că lupta pentru calificare este în continuare deschisă.

"Sincer, atmosfera a fost fantastică, incrdibilă. Aproape întreaga partidă i-a ținut în priză pe tricolori și cred că ei au un merit important, mai mult decât noi toți ceilalți la această victorie. Am câștigat cele trei puncte, aveam nevoie de ele. Din păcate, ne doream să luăm și celelalte trei puncte cu Belarus. Poate că decepția a fost mare că lumea spera și aștepta 6 puncte din două meciuri și să se tranșeze calificare.



Lucrurile încă nu s-au lămurit și eu cred că grupa se mai joacă. Este o grupă echilibrată. Am văzut că multă lume a dat Belarusul ca victimă sigură cu Românai și ați văzut ce s-a întâmplat cu România și Elveția. Să marchezi Elveției acasă trei goluri este o performanță. Să spunem că și noi am reușit două goluri, dar nu vreau să îmi mai amintesc cum și când am reușit. Grupa se joacă, suntem pe primul loc și abordăm altfel acum ultimele două jocuri. Cele mai importante lucruri sunt încrederea și curajul", a mai spus Anghel Iordănescu.