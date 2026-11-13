Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L&#039;Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei Nations League
Radu Stroe
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Italia s-a impus cu 3-1 în fața Franței în Nations League, cu Istvan Kovacs la centru.

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Franța a deschis scorul prin Olise după doar 10 minute, dar Pio Esposito, elevul lui Cristi Chivu de la Inter a restabilit egalitatea în minutul 26.

Reacția francezilor după cele două penalty-uri dictate de Istvan Kovacs în Italia - Franța 3-1

În minutul 60, Italia putea trece în avantaj, dar Sebastiano Esposito a ratat un penalty dictat de Istvan Kovacs după un fault în careu al lui Malo Gusto. Câteva minute mai târziu, Davide Frattesi a reușit să marcheze din pasa lui Dimarco. Scorul final a fost stabilit tot de un penalty dictat de Kovacs și transformat de Pio Esposito.

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Primul penalty dictat de Istvan Kovacs pe San Siro a fost în favoarea Italiei, în minutul 58, când Malo Gusto l-a faultat în careu pe Nicolo Cambiaghi. Sebastiano Esposito a avut o execuție slabă și a trimis peste poarta lui Mike Maignan.

În minutul 74, Istvan Kovacs a dictat al doilea penalty al partidei în favoarea italienilor, când Dayot Upamecano a avut o intrare întârziată în careu asupra lui Antonio Vergara, iar fotbalistul italian s-a prăbușit pe gazon. 

Francezii de la L'Equipe au notat că arbitrul român Istvan Kovacs a judecat corect ambele faze la care a dictat penalty în favoarea Squadrei Azzurra.

Italienii încep imediat un contraatac pe flancul stâng! Gusto comite din nou fault, de această dată asupra lui Cambiaghi! (...)

Upamecano îl faultează de această dată pe Vergara în careul lui Maignan, iar arbitrul acordă în mod corect penalty! Francezii au dat dovadă de multă naivitate după cornerul executat de Dimarco din partea dreaptă”, au scris jurnaliștii L'Equipe.

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