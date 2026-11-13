Victor Pițurcă, sfat pentru Gică Hagi: „L-am simțit că vrea să demisioneze”

Gică Hagi a fost instalat la cârma echipei naționale în această primăvară, luându-i locul regretatului Mircea Lucescu. Deși așteptările au fost ridicate, România a pierdut primele patru partide din UEFA Nations League.

Victor Pițurcă, sincer despre situația lui Gică Hagi de la națională

Pentru „tricolori” urmează ultimele dueluri din UEFA Nations League, cu Polonia și Bosnia. Fără doar și poate, obiectivul actual al echipei naționale este calificarea la Campionatul European, parcursul din Liga Națiunilor nemaifiind privit cu interes.

Totuși, primele rezultate au lăsat un gust amar iubitorii sportului, iar în spațiul public s-a vorbit inclusiv despre o posibilă demisie a selecționerului. Întrebat despre acest subiect, Victor Pițurcă a mărturisit că a simțit că Gică Hagi ar putea să plece de la echipa națională, în condițiile în care dezamăgirea primelor meciuri l-a afectat mult.

„E uşor de înţeles. El a suferit foarte mult în urma acestor înfrângeri, e foarte clar. Oricine, mai ales el, care a fost un jucător mare şi care a crezut că, atunci când va veni la naţională, va face minuni. Nu se pot face minuni nici la o echipă de club într-un timp scurt.

Probabil s-a gândit, când pierzi patru meciuri la rând. I-a trecut prin minte (n.r. – lui Gică Hagi să demisioneze), eu aşa l-am simţit. Dar e foarte bine că a rămas în continuare şi sper ca această perioadă petrecută la naţională să se vadă în aceste jocuri. Orice s-ar întâmpla, el ar trebui să rămână în continuare pentru următoarea campanie”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit OrangeSport.