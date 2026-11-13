Victor Pițurcă, sfat pentru Gică Hagi: „L-am simțit că vrea să demisioneze”

Victor Pițurcă, sfat pentru Gică Hagi: „L-am simțit că vrea să demisioneze” Nationala
SPORT.RO
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Victor Pițurcă a analizat mandatul lui Gică Hagi la echipa națională.

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Gică Hagi a fost instalat la cârma echipei naționale în această primăvară, luându-i locul regretatului Mircea Lucescu. Deși așteptările au fost ridicate, România a pierdut primele patru partide din UEFA Nations League.

Victor Pițurcă, sincer despre situația lui Gică Hagi de la națională

Pentru „tricolori” urmează ultimele dueluri din UEFA Nations League, cu Polonia și Bosnia. Fără doar și poate, obiectivul actual al echipei naționale este calificarea la Campionatul European, parcursul din Liga Națiunilor nemaifiind privit cu interes.

Totuși, primele rezultate au lăsat un gust amar iubitorii sportului, iar în spațiul public s-a vorbit inclusiv despre o posibilă demisie a selecționerului. Întrebat despre acest subiect, Victor Pițurcă a mărturisit că a simțit că Gică Hagi ar putea să plece de la echipa națională, în condițiile în care dezamăgirea primelor meciuri l-a afectat mult.

„E uşor de înţeles. El a suferit foarte mult în urma acestor înfrângeri, e foarte clar. Oricine, mai ales el, care a fost un jucător mare şi care a crezut că, atunci când va veni la naţională, va face minuni. Nu se pot face minuni nici la o echipă de club într-un timp scurt.

Probabil s-a gândit, când pierzi patru meciuri la rând. I-a trecut prin minte (n.r. – lui Gică Hagi să demisioneze), eu aşa l-am simţit. Dar e foarte bine că a rămas în continuare şi sper ca această perioadă petrecută la naţională să se vadă în aceste jocuri. Orice s-ar întâmpla, el ar trebui să rămână în continuare pentru următoarea campanie”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit OrangeSport.

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Victor Pițurcă / Foto: PRO TV
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Victor Pițurcă / Foto: Sport Pictures.
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Sfatul oferit de Victor Pițurcă

În continuare, Victor Pițurcă l-a sfătuit pe Gică Hagi să introducă cât mai puțini fotbaliști care nu evoluează la echipele de club. Fostul selecționer consideră că inclusiv Mircea Lucescu a greșit atunci când a introdus jucători fără minute în picioare.

„Înainte de a prelua naţionala, trebuie să te gândeşti foarte bine ce şanse ai cu naţionala. Sunt foarte mulţi antrenori care riscă, indiferent ce se întâmplă, vor la naţională. Antrenori pentru naţională, nu vă faceţi probleme, sunt, există. Nu există materie primă, nu sunt jucători de un nivel foarte înalt, măcar câţiva care să ajute naţionala. Unde suntem noi ca fotbal? Foarte puţini jucători joacă la echipe mari din străinătate.

Şi eu m-am confruntat cu probleme de genul ăsta, jucători care jucau la naţională şi nu evoluau la echipa de club. Un secret pentru selecţioneri, au greşit ultimii selecţioneri. Trebuie să introducă în teren jucători care joacă la echipele de club. Da, poţi unul, maximum doi care nu joacă la club, dar care sunt foarte puternici din punct de vedere fizic şi foarte valoroşi, poţi să-i introduci în teren. Când introduci mai mult de unul, maximum doi jucători care nu joacă la club, ai mari şanse să pierzi meciurile.

Asta a greşit şi Mircea Lucescu, care, îmi aduc aminte, cu Bosnia, primul lui joc de aici, sau nu ştiu dacă a fost primul, a introdus patru jucători care nu jucau la echipa de club. A pierdut meciul. E valabil şi pentru Hagi, să fie foarte atent când alcătuieşte primul 11 care intră în teren”, a mai spus Victor Pițurcă.

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