Ce sancţiune va primi Jesus Owono? Implicat direct în ciocnirea violetă care a dus la moartea lui Jesus de Miguel în timpul meciului Tenerife-FC Andorra de luni, portarul din Guineea Ecuatorială a primit un cartonaş roşu direct după incident.

Conform Mundo Deportivo, comisia disciplinară şi-a amânat decizia până săptămâna viitoare, din respect pentru familia atacantului spaniol, a cărui înmormântare a avut loc joi.

Portarul Jesus Owono îşi va afla sancţiunea sportivă săptămâna viitoare

În plus, faptul că nici Tenerife, nici FC Andorra nu joacă în acest weekend a împiedicat o decizie imediată. Cum meciul nu a fost reluat şi cu două minute rămase, arbitrul de competiţii profesioniste a decis miercuri că se va încheia oficial la egalitate (2-2).

„Întrebările care decurg din raportul arbitrului privind meciul CD Tenerife-FC Andorra vor fi abordate în curând”, se precizează.

Potrivit AS, eliminarea portarului a fost justificată de „o coliziune violentă, cu piciorul ridicat, împotriva unui adversar, care a implicat o forţă excesivă în timp ce mingea era în joc. Jucătorul din Tenerife a primit îngrijiri medicale pe teren înainte de a fi scos de pe targă”.

Pentru a-şi lua decizia, comisia de disciplină se va baza pe articolul 130 din Codul disciplinar. Aceasta prevede că „orice comportament violent care apare în timpul jocului sau ca o consecinţă directă a unei acţiuni de joc – atâta timp cât fapta prezintă un risc, dar nu are ca rezultat vătămare corporală sau vătămare corporală – va fi pedepsit cu suspendarea de la unul la trei meciuri, sau pe o perioadă de până la o lună”.

Însă, având în vedere gravitatea consecinţelor acţiunii, care a dus la moartea lui Jesus de Miguel în ziua următoare, intră în vigoare articolul 102: „Acţionarea violentă faţă de un adversar, în contextul jocului, având ca rezultat consecinţe dăunătoare sau vătămări considerate grave - fie prin natura lor, fie prin incapacitatea fizică pe care o pot provoca - fără ca aceasta să constituie o abatere mai gravă, se pedepseşte cu o suspendare de la patru la doisprezece meciuri.”

Potrivit cotidianului spaniol, este puţin probabil ca sancţiunea să fie mai mică decât valoarea medie de opt meciuri. Sancţiunea aplicată lui Jesus Owono ar fi, aşadar, între opt şi doisprezece meciuri.

În minutul 96 al meciului, când scorul era egal, 2-2, portarul a ieşit mult în afara careului său de pedeapsă pentru a opri un contraatac. Cu toate acestea, în timpul intervenţiei sale aeriene prost controlate în cercul central, genunchiul său drept l-a lovit frontal pe Jesus de Miguel.