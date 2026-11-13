Celta Vigo a anunțat lotul pentru următorul meci: ce se întâmplă cu Ionuț Radu, după ce nu a mai mers la națională

Celta Vigo a anunțat lotul pentru următorul meci: ce se întâmplă cu Ionuț Radu, după ce nu a mai mers la națională Stranieri
SPORT.RO
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Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, va juca un meci oficial în plină fereastră pentru partidele echipelor naționale.

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Ionuț Radu, absent și de la Celta Vigo

Partida Salamanca - Celta Vigo, din Cupa Spaniei, ar fi trebuit să se dispute pe 28 octombrie, însă a fost amânată în urma accidentului feroviar din provincia Toledo. Federația Spaniolă a suspendat toate cele 24 de meciuri din Cupă prevăzute în acea zi.

În lipsa altor date disponibile, Salamanca - Celta Vigo se va juca astăzi, de la ora 22:00. Având în vedere fereastra internațională, cluburile vor fi nevoite să joace fără fotbaliștii convocați la echipele naționale.

Ionuț Radu (29 de ani) nu face parte din lotul lui Celta Vigo pentru această partidă. Portarul nu a onorat convocarea nici la echipa națională din cauza unei afecțiuni la umăr care necesită tratament în perioada aceasta.

Celta va aborda meciul de diseară cu trei portari în lot: turcul Altay Bayindir (28 de ani), împrumutat de la Manchester United, și spaniolii Ivan Villar (29 de ani) și Marcos Gonzalez (20 de ani). Ultimul a fost adus de la echipa secundă.

Ionuț Radu a respins ferm acuzațiilor venite după ce a nu a onorat convocarea la națională

Acuzat de o parte a opiniei publice că nu a vrut să mai vină la națională, iar accidentarea ar fi fost doar un pretext - având în vedere că la Celta Vigo a jucat meci de meci până săptămâna trecută - Ionuț Radu a venit cu o replică amplă pe rețelele sociale.

Fotbalistul a respins și speculațiile potrivit cărora ar fi cerut garanții că va fi titular la națională. Acesta a amintit că a acceptat convocarea pentru meciul cu Turcia, deși exista riscul să-și agraveze o problemă la gambă.

„În ultimele zile au apărut foarte multe discuții, comentarii și acuzații în spațiul public în legătură cu absența mea de la actuala acțiune a echipei naționale a României.

Am ales să nu reacționez imediat, din respect pentru echipa națională, pentru Federație, pentru colegii mei și pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greșit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar.

Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă.

Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declarații publice ceea ce simt atunci când reprezint România.

Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă.

De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii.

Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști. Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea și pentru a putea continua să îmi desfășor activitatea la nivelul de performanță pe care mi-l doresc.

Clubul meu, Celta Vigo, cel care mi-a dat încrederea necesară și datorită căruia a fost posibil să fiu chemat la echipa națională, a informat oficial Federația Română de Fotbal despre situația medicală, iar reprezentanții celor două părți, împreună cu mine, au comunicat și au convenit ca această perioadă să fie folosită pentru tratament și recuperare. Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absență nejustificată și cu atât mai puțin o încercare de a evita echipa națională.

Înțeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club și să nu fiu disponibil pentru națională. Dar între capacitatea de a intra pe teren și necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferență pe care cred că ar trebui să o înțelegem cu toții. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament.

Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situație medicală într-o discuție despre caracterul, profesionalismul și atașamentul meu față de echipa națională. De-a lungul timpului au fost construite și propagate tot felul de povești despre mine, inclusiv ideea că aș fi un om nepotrivit în interiorul vestiarului echipei naționale. Resping categoric aceste etichete și aceste insinuări. Nu poți construi o realitate despre un om din zvonuri, interpretări și afirmații repetate până când majoritatea ajunge să le considere adevăruri.

Accept critica sportivă. Accept întrebările, analizele și opiniile diferite. Sunt fotbalist profesionist și înțeleg că evoluțiile mele pot fi evaluate și comentate. Dar nu voi considera niciodată normale atacurile personale, insinuările nefondate și încercările de a pune la îndoială caracterul unui om fără argumente și fără cunoașterea realității.

Respectul pentru echipa națională nu se măsoară în declarații făcute pentru public și nici în capacitatea unui jucător de a-și sacrifica sănătatea pentru a demonstra ceva cuiva.

Voi continua să muncesc pentru clubul meu, să îmi respect profesia și să fac tot ceea ce ține de mine pentru a reveni în cea mai bună formă. Iar atunci când voi fi apt și voi primi o nouă convocare, dorința mea de a reprezenta România va fi aceeași.

Mai mult decât atât, lumea uită un mic detaliu: când am venit la națională pentru meciul cu Turcia, eram conștient că aveam o posibilă problemă la gambă și că exista riscul să-mi agravez accidentarea. Știam că, prin această decizie, puteam pune în pericol ultimele luni ale unui sezon important pentru mine. Cu toate acestea, am ales să vin.

Am venit pentru că mi-am dorit, din suflet, să fiu alături de echipă și să încerc să o ajut, nu pentru că aș fi pus vreo condiție sau aș fi avut vreun interes personal.

Iar aici vreau să clarific un lucru fără niciun fel de echivoc: Niciodată, DAR NICIODATĂ, nu am condiționat venirea mea la echipa națională DE FAPTUL CĂ VOI JUCA SAU NU! Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc și să ajut echipa. Aceasta este realitatea.

Nu cer nimănui să mă aplaude. Nu cer tratament preferențial și nu cer ca oamenii să fie de acord cu mine. Vreau ca adevărul să fie respectat, iar judecățile despre un om să nu fie construite pe speculații, ci pe fapte reale! Este de-a dreptul șocant să constați că, uneori, noi, românii, suntem mai apreciați și mai bine primiți în afară decât în propria noastră țară.

România nu este un adversar pentru mine. Echipa națională nu este un inconvenient. Iar sănătatea mea nu este un subiect de negociere în fața presiunii publice.

Cu respect pentru cei care înțeleg și cu aceeași determinare de a-mi face meseria", a scris Ionuț Radu pe Instagram.

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