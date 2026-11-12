Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Mihai Stoica pleacă de la FCSB!

UPDATE, 12:20: Gigi Becali a confirmat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. "Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el", a spus patronul clubului, pentru Digisport.

În ultimele zile, Mihai Stoica a fost ținta unor critici dure din partea lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB i-a reproșat că nu a gestionat corespunzător ultimele campanii de mercato și a trecut cu vedea anumite nereguli din cadrul clubului și. Pe scurt, "nu și-a făcut treaba", după cum a spus Becali, care a transmis ferm că Stoica nu se va mai ocupa de transferuri.

Întrebat miercuri ce va face dacă Mihai Stoica va decide să părăsească FCSB în urma episoadelor din ultimele zile, Gigi Becali a spus la Digisport: "Dacă el îmi va cere să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, iar un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu îl lași în bătaia puștii".

Joi, Fanatik anunță că Mihai Stoica a decis să părăsească FCSB și să pună capăt unei lungi colaborări, care a început încă din anul 2002. Informația a fost confirmată și de sursele Sport.ro.

Mihai Stoica făcut o pauză în intervalul 2007-2010, când a condus Unirea Urziceni, iar ulterior a revenit la clubul patronat de Gigi Becali, unde a ocupat mai multe funcții.

Decizia lui Mihai Stoica de a părăsi FCSB vine și după ce Gigi Becali a decis să îl dea afară de la echipă pe Florin Cernat, directorul sportiv al clubului, un apropiat al lui MM.