NEWS ALERT Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica (61 de ani) a fost "retrogradat" de Gigi Becali la FCSB, iar președintele Consiliului de Administrație ar fi gata să încheie colaborarea cu formația roș-albastră.

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Mihai Stoica pleacă de la FCSB!

UPDATE, 12:20: Gigi Becali a confirmat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. "Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el", a spus patronul clubului, pentru Digisport.

În ultimele zile, Mihai Stoica a fost ținta unor critici dure din partea lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB i-a reproșat că nu a gestionat corespunzător ultimele campanii de mercato și a trecut cu vedea anumite nereguli din cadrul clubului și. Pe scurt, "nu și-a făcut treaba", după cum a spus Becali, care a transmis ferm că Stoica nu se va mai ocupa de transferuri.

Întrebat miercuri ce va face dacă Mihai Stoica va decide să părăsească FCSB în urma episoadelor din ultimele zile, Gigi Becali a spus la Digisport: "Dacă el îmi va cere să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, iar un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu îl lași în bătaia puștii".

Joi, Fanatik anunță că Mihai Stoica a decis să părăsească FCSB și să pună capăt unei lungi colaborări, care a început încă din anul 2002. Informația a fost confirmată și de sursele Sport.ro.

Mihai Stoica făcut o pauză în intervalul 2007-2010, când a condus Unirea Urziceni, iar ulterior a revenit la clubul patronat de Gigi Becali, unde a ocupat mai multe funcții.

Decizia lui Mihai Stoica de a părăsi FCSB vine și după ce Gigi Becali a decis să îl dea afară de la echipă pe Florin Cernat, directorul sportiv al clubului, un apropiat al lui MM.

Cum va reacționa Gigi Becali? "Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia"

Rămâne de văzut acum modul în care va reacționa Gigi Becali, care tocmai anunțase că nu se va despărți niciodată de Mihai Stoica, în ciuda discursului public foarte dur.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM, care are putere maximă. Nu mai spun așa! Acum eu comand, eu țin toate. MM va fi ca un supervizor, dar nu mai am încredere în el, mă interesez la toată lumea.

El nu va mai conduce, nu mai conduce MM. Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu-l lași în bătaia puștii. El a greșit, dar nu-l las în bătaia puștii.

Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu se pune problema să fie el destituit, dar nu va pleca. Nu mi-a răspuns la telefon, chiar mă miram, dar e plecat cu starețul și niște părinți în Bucovina, la un pelerinaj”, spunea Gigi Becali, la Digisport.

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