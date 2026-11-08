Gestul făcut de Tenerife după decesul lui Jesus de Miguel: decizia anunțată de conducerea clubului

Atacantul în vârstă de 30 de ani a decedat în această săptămână, în urma unei coliziuni cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono , pe finalul unui meci din liga a doua spaniolă. Partenera jucătorului, Maria Fernandez , și fiica lor se aflau în tribune la momentul incidentului, iar raportul preliminar al autopsiei a indicat că decesul a fost provocat de un traumatism toracic accidental. La înmormântarea organizată joi au participat colegii săi, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și președintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

Angajamentul conducerii de la Tenerife

Directorul executiv al clubului, Antonio Manuel Porro Granados, a explicat pentru The Athletic decizia luată la inițiativa acționarului majoritar, Rayco Garcia. „Planul nostru este să fim alături de fetiță și să ne asigurăm că întreaga familie Tenerife o susține. Vrem să fim acolo pentru ea cel puțin până când ajunge la majorat. Este un angajament pe care l-am luat la inițiativa acționarului nostru majoritar, Rayco Garcia, și pe care îl susținem cu toții pe deplin. Vom oferi sprijinul maxim posibil în toate privințele, dincolo de ceea ce suntem obligați legal să oferim. De asemenea, explorăm alte modalități de a crește sprijinul financiar, astfel încât, cel puțin din punct de vedere material, circumstanțele să nu le afecteze viețile chiar atât de mult, deși, desigur, este imposibil ca acestea să nu aibă un impact”.

În paralel cu decizia clubului, o campanie de strângere de fonduri dedicată familiei a depășit pragul de 125.000 de lire sterline. Printre cei care au donat se numără fotbaliștii spanioli Alvaro Morata și Alex Baena, iar familia lui De Miguel urmează să primească și o compensație de bază în valoare de aproximativ 300.000 de lire sterline.

Jesus Owono, portarul care l-a ucis pe Jesus de Miguel cu intrarea sa devastatoare, a transmis un mesaj: „Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Mă chinui să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să asimilez tot ce s-a întâmplat. Simt o durere enormă pentru pierderea lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți cei care l-au iubit. Știu că vor fi multe aspecte de abordat; voi înfrunta orice va urma cu cel mai mare respect. Dar în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva în afară de Jesus și de durerea pe care o trăim. Odihnește-te în pace, Jesus”.

Poliția din Santa Cruz a deschis o anchetă judiciară, procedură standard pentru orice deces care nu survine din cauze naturale, verificând atât intervenția medicală de urgență, cât și posibilitatea unei încadrări de ucidere din culpă în cazul lui Owono. Potrivit juriștilor, investigația nu ar urma să ducă la acuzații penale împotriva portarului, întrucât faza s-a petrecut în timpul jocului, însă acesta riscă o suspendare îndelungată.