Victor Pițurcă a numit ”cea mai mare greșeală” făcută de Mirel Rădoi în acest sezon: ”Chiar nu înțeleg”

Trei echipe a schimbat Mirel Rădoi (45 de ani) în acest sezon.

Antrenorul a început stagiunea pe banca Universității Craiova. A plecat din Bănie în octombrie 2025, iar la finalul sezonului regulat a bătut palma cu FCSB ca să-l ajute pe Gigi Becali, nașul său, în play-out.

La gruparea roș-albastră a bifat însă doar cinci etape și a dat curs unei oferte venite din Superliga Turciei, mai exact de la Gaziantep, unde a înregistrat patru din patru înfrângeri.

Legat de schimbatul echipelor, Rădoi a explicat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro că face antrenorat din pasiune și că nu vede o problemă în asta. Fostul selecționer, Victor Pițurcă, nu e însă de aceeași părere.

  • Piți consideră că Rădoi a făcut o mare greșeală când a plecat de la Craiova și nu înțelege nici de ce nu a rămas la FCSB

”Până la urmă, fiecare face ceea ce crede că este mai bine pentru el și ce îi convine lui. În meseria aceasta de antrenor trebuie să fii însă statornic, să ai o perioadă lungă la club și să se vadă munca ta. Dacă schimbi echipele la două-trei luni nu este normal.

Atenție, va fi această echipă din Turcia, va mai fi apoi ceva din Golf, dar după aceea? Poate se vor termina ofertele la un moment dat. Știu că nu are probleme financiare și nu-l interesează foarte mult acest aspect, dar vorbim despre meseria de antrenor.

A făcut mai multe greșeli, prima a fost când a plecat de la Craiova în acest sezon. Cea mai mare greșeală a lui. Apoi au fost greșeli în lanț. A plecat de la FCSB, nu înțeleg de ce nu a rămas până la final. Încă o dată și vreau să subliniez, fiecare face ceea ce crede că este mai bine pentru el”, a spus Pițurcă, potrivit Digi Sport.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Mirel Rădoi a mai trecut pe la FCSB (2015, 2026), Universitatea Craiova (2022, 2025), Al Tai (2023), Al Bataeh (2023-2024), Al Jazira (2024) și Gaziantep (2026).

Rădoi a fost și selecționerul României U21 (2018-2019), dar și selecționerul primei reprezentative de fotbal a României în perioada 2019-2021.

