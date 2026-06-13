Veste pentru Mirel Rădoi! Decizia luată de Gaziantep: ”Au negociat!”

Antrenorul român a cerut întăriri conducerii clubului, însă problemele financiare ale lui Gaziantep și faptul că nu poate transfera jucători pe bani complică lucrurile.

Din acest motiv, între tehnicianul român și conducerea lui Gaziantep ar fi apărut anumite neînțelegeri, iar presa turcă a scris în ultima perioadă că Mirel Rădoi poate fi înlocuit în această vară. Turcii au înaintat chiar și un nume de posibil înlocuitor pentru Rădoi: Omer Erdogan, fostul antrenor al lui Sivasspor.

Totuși, Gaziantep nu a făcut niciun anunț oficial în privința lui Mirel Rădoi, însă se pare că în următoarele zile antrenorul se va întâlni cu președintele clubului, Memik Yilmaz.

Un anunț interesant a venit în cursul zilei de sâmbătă din Turcia. Gaziantep vrea să îi aducă întăriri lui Mirel Rădoi. Conform Spordepor, Gaziantep a negociat cu doi jucători de la Eyupspor, fundașul stânga Umut Meras (30 de ani) și cu închizătorul Taskin Ilter (31 de ani).

Umut Meres a ajuns la final de contract cu Eyupspor, în timp ce Ilter mai are contract un an, însă și acesta ar putea pleca liber având în vedere situația clubului.