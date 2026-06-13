Antrenorul român a cerut întăriri conducerii clubului, însă problemele financiare ale lui Gaziantep și faptul că nu poate transfera jucători pe bani complică lucrurile.
Veste pentru Mirel Rădoi! Decizia luată de Gaziantep: ”Au negociat!”
Viitorul lui Mirel Rădoi la Gaziantep este incert în condițiile în care antrenorul român a avut un start de mandat ratat, iar Gaziantep are interdicție la transferuri.
Din acest motiv, între tehnicianul român și conducerea lui Gaziantep ar fi apărut anumite neînțelegeri, iar presa turcă a scris în ultima perioadă că Mirel Rădoi poate fi înlocuit în această vară. Turcii au înaintat chiar și un nume de posibil înlocuitor pentru Rădoi: Omer Erdogan, fostul antrenor al lui Sivasspor.
Totuși, Gaziantep nu a făcut niciun anunț oficial în privința lui Mirel Rădoi, însă se pare că în următoarele zile antrenorul se va întâlni cu președintele clubului, Memik Yilmaz.
Un anunț interesant a venit în cursul zilei de sâmbătă din Turcia. Gaziantep vrea să îi aducă întăriri lui Mirel Rădoi. Conform Spordepor, Gaziantep a negociat cu doi jucători de la Eyupspor, fundașul stânga Umut Meras (30 de ani) și cu închizătorul Taskin Ilter (31 de ani).
Umut Meres a ajuns la final de contract cu Eyupspor, în timp ce Ilter mai are contract un an, însă și acesta ar putea pleca liber având în vedere situația clubului.
- 400.000 de euro este cota de piață a lui Umut Meras, conform Transfermarkt.
- 150.000 de euro este cota de piață a lui Taskin Ilter, conform Transfermarkt.
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