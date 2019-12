Mircea Lucescu se poate intoarce la Sahtior Donetk! 

Patronul Rinat Ahmetov vrea sa schimbe antrenorul la Sahtior dupa eliminarea rusinoasa din Champions League, iar Mircea si Razvan Lucescu se afla pe lista lui.

Sahtior Donetk a fost eliminata din Champions League, inca din faza grupelor, dupa ce a pierdut ultimul meci din Grupa C, si va merge in „16”-imile de finala ale Europa League. Ucrainenii se calificau mai departe si cu o remiza, in conditiile in care Dinamo Zagreb a fost invinsa la scor de Manchester United (1-4), dar au pierdut dramatic intalnirea cu Atalanta, 0-3, dupa golurile lui Castagne (66), Pasalic (80) si Gosens (90+4). Totul s-a naruit pentru Sahtior in ultima jumatate de ora, dupa eliminarea stupida a lui Dodo si dupa greselile imense in defensiva ale veteranilor Piatov si Stepanenko.

Patronul Rinat Ahmetov a fost dezamagit de modul in care antrenorul portughez Luis Castro a pregatit partida, dar si de lipsa de mobilizare la meciurile din acest sezon de Champions League si de faptul ca se impune greu in fata numerosilor brazilieni din lot, mai ales ca Sahtior a facut parte dintr-o grupa accesibila, unde era, alaturi de Manchester City, una dintre favoritele la calificare. Desi au reusit sa scoata o remiza cu echipa lui Guardiola, “minerii” au terminat de doua ori la egalitate cu Dinamo Zagreb (2-2, 3-3) si au pierdut cu Atalanta (0-3).

In campionat Sahtior este lider autoritar, la 13 puncte de Zorya Luhansk si la 14 distanta de rivala Dinamo Kiev, dar Ahmetov nu este multumit de tehnicianul lusitan si de pierderea financiara de zeci de milioane de euro si ar dori sa il inlocuiasca in aceasta iarna. De asemenea, in Cupa Ucrainei, Sahtior a fost eliminata chiar de Dinamo Kiev, in faza optimilor de finala, scor 2-1, dupa prelungiri.

Pe lista scurta a inlocuitorilor lui Castro, alaturi de cate doi antrenori din Italia si Portugalia, se gaseste si Mircea Lucescu, dar si fiul sau, Razvan Lucescu, care a cucerit in acest an Cupa Campionilor Asiei cu al Hilal Riad. Lucescu senior a mai antrenat-o pe Sahtior intre 2004 si 2016, perioada in care a cucerit 22 de trofee, printre care si Cupa UEFA, si este considerat cel mai mare antrenor din istoria clubului. Dupa doua experiente neplacute la Zenit St. Petersburg si la nationala Turciei, „Il Luce” ar putea sa fie tentat sa se intoarca la Sahtior, desi echipa joaca inca in pribegie, la Harkov, din cauza razboiului din estul Ucrainei. In ultimul an, Lucescu s-a mai aflat in contact cu echipe din Rusia, Turcia, zona Golfului Persic si China, dar ar fi refuzat mai multe oferte concrete. El este curtat si de FC Rapid 1923, pentru a prelua o functie de conducere.