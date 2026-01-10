VIDEO EXCLUSIV Adevărul doare: „Performanța cere și duritate.” Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la „întrebările-fulger”

Adevărul doare: &bdquo;Performanța cere și duritate.&rdquo; Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la &bdquo;&icirc;ntrebările-fulger&rdquo; Gimnastica
Marcu Czentye
Monica Roșu a răspuns cu îndemânare la „întrebările-fulger,” în emisiunea Poveștile Sport.ro.

medalii de aur Monica Rosu Poveștile sport.ro gimnastica cariera andru nenciu Jocurile Olimpice de la Atena
Monica Roșu, o cariera excepțională în gimnastică | GALERIE FOTO

  • Monica rosu gimnasta 1
Fragment pov sport monica rosu 4412455800
Monica Rosu: "Va fi aproape imposibil sa luam aurul la JO"
Monica Roșu trăiește cu satisfacția de a fi cucerit două medalii de aur, la Jocurile Olimpice de la Atena.

Eforturile uneori supraomenești au condus-o către dubla victorie din capitala Greciei, succes care a justificat decenii de suferință care nu pot fi uitate, fie și doar din prisma durerilor cronice căpătate de-a lungul miilor de sărituri duse la capăt, în timpul antrenamentelor.

Pe stradă e „Monica, gimnasta.” Cum o tratează românii pe fosta campioană olimpică

Pe stradă, lumea o recunoaște și o felicită pe „Monica, gimnasta,” care a fost un exemplu de sinceritate în emisiunea Poveștile Sport.ro.

A afirmat că nu știe dacă ar fi acceptat să concureze pentru Emiratele Arabe Unite, în schimbul unei oferte de un milion de dolari, dar precizează că și-ar fi dorit să câștige acei bani pentru România, țară pe care a onorat-o cu toate puterile pe care le-a avut.

Oferta generoasă care a venit din Emirate, după Jocurile Olimpice de la Atena

  • Un milion de dolar premiu în Emirate. Ai fi câștigat concursul și ai fi luat premiul cel mare?

După dubla performanță istorică de la Atena, Monicăi Roșu i-a fost oferită - contra unei sume importante - ocazia de a reprezenta Emiratele Arabe Unite, la Olimpiadă.

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate,” și-a amintit Monica Roșu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

  • Ai fi acceptat asta?

„Nu știu (râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris 'Monica Roșu', sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a întrebat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

Onestă și cu privire la propriile greșeli, Monica Roșu a admis că a comis „păcate” mari la volan.

Monica Roșu, exemplu de sinceritate, la Poveștile Sport.ro

  • Ai trecut vreodată pe roșu, Monica Roșu, la semafor?

„Da, trebuie să recunosc. S-a întâmplat să fiu în offside. Am fost prinsă, am rămas și fără permis. Am mai și scăpat,” a replicat Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„În sine, performanța cere și duritate.”

  • Care e optica ta despre tratamentul dur al antrenorilor din gimnastică?

„Îți spun doar atât: sportul de performanță cere sacrificii și duritate, în special gimnastica. Mi-ar fi plăcut și mi-ar plăcea ca gimnastică să se poată face cu „te rog, frumos, hai să mai facem un element!”, cu „dacă vrei.”

Din păcate, nu se poate. Evident, trebuie să știi să dozezi absolut tot. Trebuie să fii calm, și blând, dar, în sine, performanța cere și duritate,” a fost răspunsul oferit de Monica Roșu, în cadrul „întrebărilor-fulger.”

Când a fost întrebată de Andru Nenciu care este cel mai mare vis al său, Monica Roșu a oferit un răspuns care mărește, în destinul său, greutatea rezultatelor de la Atena.

  • Cel mai mare vis al tău este?

„Păi a fost. Să devin campioană olimpică. Acum, vreau să îmi văd familia sănătoasă și copilul sănătos,” a răspuns Monica Roșu, care își respectă statutul de fostă campioană olimpică la gimnastică și nu se ferește din a-i preda fiicei sale câteva lecții.

„A intrat de anul acesta în sală, îi place. Face acasă elemente. Mi-a cerut să revină la sală. I-am spus că vom vedea, de anul acesta. Vom vedea dacă vom merge la gimnastică sau spre alt sport. Însă construcția ei fizică e spre gimnastică. Arată cum arătam eu la vârsta ei, este puternică, e încăpățânată, dar, știi cum e, generațiile de acum, când dau de greu, tind să facă un pas în spate și să renunțe. Dar vorbim despre un copil mic,” a punctat Monica Roșu.

  • Nadia Comăneci sau Simone Biles?

„Nadia, fără doar și poate. Dar pot să spun că și Simone Biles e un fenomen. Sunt două gimnaste extreme,” a apreciat Monica Roșu la Poveștile Sport.ro.

  • Săritura ta perfectă a fost la...?

„Aș spune că a fost la Atena, dar cea perfectă a fost la un concurs amical, înainte de Atena. Nu a existat acea săritură, la aterizare,” a dezvăluit Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

  • Poveștile Sport.ro: urmărește episodul integral cu Monica Roșu!
