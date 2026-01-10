Șumudică, luat la mișto după meciul în care a făcut scandal: „Hai să vă zic ceva!“

Monica Roșu trăiește cu satisfacția de a fi cucerit două medalii de aur, la Jocurile Olimpice de la Atena.



Eforturile uneori supraomenești au condus-o către dubla victorie din capitala Greciei, succes care a justificat decenii de suferință care nu pot fi uitate, fie și doar din prisma durerilor cronice căpătate de-a lungul miilor de sărituri duse la capăt, în timpul antrenamentelor.

Pe stradă e „Monica, gimnasta.” Cum o tratează românii pe fosta campioană olimpică

Pe stradă, lumea o recunoaște și o felicită pe „Monica, gimnasta,” care a fost un exemplu de sinceritate în emisiunea Poveștile Sport.ro.

A afirmat că nu știe dacă ar fi acceptat să concureze pentru Emiratele Arabe Unite, în schimbul unei oferte de un milion de dolari, dar precizează că și-ar fi dorit să câștige acei bani pentru România, țară pe care a onorat-o cu toate puterile pe care le-a avut.

Oferta generoasă care a venit din Emirate, după Jocurile Olimpice de la Atena



Un milion de dolar premiu în Emirate. Ai fi câștigat concursul și ai fi luat premiul cel mare?



După dubla performanță istorică de la Atena, Monicăi Roșu i-a fost oferită - contra unei sume importante - ocazia de a reprezenta Emiratele Arabe Unite, la Olimpiadă.



„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate,” și-a amintit Monica Roșu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.



Ai fi acceptat asta?



„Nu știu (râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris 'Monica Roșu', sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a întrebat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

Onestă și cu privire la propriile greșeli, Monica Roșu a admis că a comis „păcate” mari la volan.

Monica Roșu, exemplu de sinceritate, la Poveștile Sport.ro



Ai trecut vreodată pe roșu, Monica Roșu, la semafor?



„Da, trebuie să recunosc. S-a întâmplat să fiu în offside. Am fost prinsă, am rămas și fără permis. Am mai și scăpat,” a replicat Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„În sine, performanța cere și duritate.”



Care e optica ta despre tratamentul dur al antrenorilor din gimnastică?

„Îți spun doar atât: sportul de performanță cere sacrificii și duritate, în special gimnastica. Mi-ar fi plăcut și mi-ar plăcea ca gimnastică să se poată face cu „te rog, frumos, hai să mai facem un element!”, cu „dacă vrei.”

Din păcate, nu se poate. Evident, trebuie să știi să dozezi absolut tot. Trebuie să fii calm, și blând, dar, în sine, performanța cere și duritate,” a fost răspunsul oferit de Monica Roșu, în cadrul „întrebărilor-fulger.”

