Dennis Man a fost titular în echipa antrenată de Peter Bosz și a făcut o partidă de excepție.

Nota primită de Dennis Man în PSV - Excelsior

Internaționalul român trecut pe la FCSB și Parma putea deschide scorul după doar cinci minute, însă a nimerit bara. Totuși, Man a reușit să impresioneze și de această dată.

După o acțiune individuală superbă în flancul drept, Man a contribuit cu pasa decisivă la reușita prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.

La pauză, tabela de scor arăta 4-1 în favoarea lui PSV, după ce pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele și Pepi (min. 23), Gasiorowski (min. 33) și Flamingo (min. 39). Pentru Excelsior, a punctat doar Bronkhorst (min. 45+1).

Cel care a stabilit scorul final a fost chiar Dennis Man, în minutul 69, când a pătruns în careu și a șutat cu stângul, fără șansă pentru portarul Stijn van Gassel.

Man a fost desemnat omul meciului și a primit nota 8.7 din partea statisticienilor de la Sofascore.

