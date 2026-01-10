Internaționalul român a fost dorit în Premier League la Wolverhampton, dar clubul din La Liga a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro. În cele din urmă, spaniolii au cumpărat în integralitate drepturile federative pentru Rațiu de la Villarreal și i-au prelungit contractul românului până în 2030. Cu toate acestea, un transfer pentru Rațiu nu poate fi exclus în condițiile în care un club îi va plăti clauza de reziliere de 25 de milioane de euro.

Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter?!

Italienii de la L’Interista, un site dedicat lui Inter Milano, a vorbit despre o situație urgentă pe care Cristi Chivu trebuie să o rezolve în această iarnă.

Nerazzurrii sunt descoperiți în flancul drept al apărării după accidentarea suferită de Denzel Dumfries, iar jurnaliștii italieni spun că Inter trebuie să transfere de urgență un fundaș dreapta, având în vedere că Darmian și Diouf nu sunt în formă sau nu se ridică la nivelul așteptărilor, iar Luis Henrique nu poate juca în fiecare meci.

Având în vedere rolul important pe care fundașii laterali îl au în angrenajul lui Inter, italienii scriu că Cristi Chivu are nevoie sub comanda sa de un fundaș dreapta cu o tehnică impecabilă, capabil să construiască jocul din spate, de o rezistență impresionantă, pentru a ara flancul, dar și de precizie la finalizare și calități la dribbling.

L’Interista a alcătuit o listă de trei jucători pe care Inter ar trebui să îi ia în considerare. Primul este Raoul Bellanova, jucătorul celor de la Atalanta, care a mai evoluat la Inter în sezonul 2022-2023, dar care nu a impresionat. Al doilea este Neco Williams de la Nottingham Forest, un jucător care impresionează prin ușurința cu care scoate adversari din joc.

În cele din urmă, italienii l-au numit pe nimeni altul decât pe Andrei Rațiu, pe care l-au numit ”un jucător neobosit”: ”În final, Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, un jucător neobosit. El acoperă întreaga bandă cu intensitate și agresivitate, dar produce puține goluri și pase decisive. Românul este un jucător echilibrat, bun atât din punct de vedere defensiv, cât și la capitolul dribbling. Nu este cel mai tânăr jucător, fiind născut în 1997, și este evaluat la aproximativ 18 milioane de euro. Ar putea face un salt important de calitate prin transferul la un club mare, unde l-ar regăsi și pe compatriotul său, Cristi Chivu”, au scris italienii.