BREAKING NEWS: "Vine pe 13, o sa-l vedeti!" Lucescu, inapoi in Romania! Detalii de ULTIMA ORA

Lucescu e aproape sa se intoarca in fotbalul romanesc!

Antrenorul de 74 de ani e dorit insistent de Rapid. Primarul de la Sectorul 1, Dan Tudorache, spune ca Lucescu va deveni oficial al Rapidului din ianuarie. Nu-l intereseaza postul lui Pancu. Lucescu va coordona activitatea clubului, lasa de inteles Tudorache.

"O sa-l vedeti si pe Mircea Lucescu. Atunci cand va reveni echipa din vacanta... Il asteptam, va va spune el ce se va intampla. Cu siguranta, e cu inima langa Rapid. Aici a facut marea performanta, trebuie sa intoarca ceva inapoi. Poate sa fie orice. Asteptati, aveti putina rabdare. Antrenor e Pancu! Au fost ceva divergente, dar au trecut. Din partea lui, nu din partea mea. E mai patimas, e multa presiune. Asa sunt sportivii!", a spus Tudorache.

Rapid nu se va putea muta pe noul ei stadion din Giulesti decat in toamna anului viitor. Pana atunci, giulestenii vor juca pe Arcul de Triumf, un nou stadiun care va fi insa gata mai repede.

"Stadionul Giulesti va fi gata in toamna, nu in mai. Arcul de Triumf va fi gata in mai. Vom juca si acolo. Va fi o baza foarte frumoasa la Arcul de Triumf", a zis Tudorache.